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    HaberlerUzaktan Eğitim Haberleri 10 maddede uzaktan eğitimle ikinci üniversite okuyabileceğiniz keyifli bölümler
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    08.06.2020 - 13:53 |

    10 maddede uzaktan eğitimle ikinci üniversite okuyabileceğiniz keyifli bölümler

    Uzaktan eğitim ile ikinci üniversite okuyabileceğiniz 10 keyifli bölümü bir araya getirdik!

    10 maddede uzaktan eğitimle ikinci üniversite okuyabileceğiniz keyifli bölümler

    Uzaktan eğitim programları fiziksel olarak üniversite ortamında bulunamayacak ancak eğitimine hayatı boyunca devam etmek isteyen kişiler için mükemmel bir seçenektir. Uzaktan eğitim programları, ülke içinde ya da dışında eğitimini ‘çevrimiçi’ bir şekilde takip etmeyi sağlar. Uzaktan eğitim ve çevrimiçi kurslar, nerede olursanız olun öğrenim görmenize, çalışmalarınızı; iş veya aile hayatınıza göre düzenlemenize olanak tanır. Uzaktan eğitim, birçok zorluk ve harcamayı da minimum seviyeye indirir.

    Uzaktan eğitim programların çoğu bağımsız ve çevrimiçi olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, yaşam tarzlarına uygun bir hızda nerede ve ne zaman çalışacaklarını seçme esnekliğinden yararlanırlar. Bu neden ile uzaktan eğitim sürecini takip etmek, tempolu bir hayat yaşayanlar tarafından oldukça sık tercih ediliyor.

    Uzak eğitim programlarına, uzaktan eğitim ile ikinci üniversite okumak da dahil. Her zaman belirli bir konuda eğitiminizi geliştirmek istiyor ama tam zamanlı çalıştığınız iş, bunun için bir zaman yaratmanıza el vermiyorsa; uzaktan eğitim ile üniversite seçeneği tam size göre. Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversiteleri, geliştirdikleri uzaktan eğitim programları ile müfredatlarını öğrencilere mümkün olan en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla, bir üniversiteden mezun olmak ya da ikinci bir üniversite okumak istiyorsanız; uzaktan eğitim ile üniversite hiçbir zaman geç değil!

    İşte uzaktan eğitim ile ikinci üniversite okuyabileceğiniz 10 keyifli bölüm:

    1) İşletme
    2) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    3) Gazetecilik
    4) Uluslararası İlişkiler
    5) Yönetim Bilişim Sistemleri
    6) Bilgisayar Mühendisliği
    7) Endüstri Mühendisliği
    8) Çocuk Gelişimi
    9) Dış Ticaret
    10) Bilgisayar Programcılığı

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