Oyun terapisi hakkÄ±nda bilmeniz gereken 3 ÅŸey

Oyun Terapisi EÄŸitimi Nedir?

Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ± daha iyi anlamak ve onlarla etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurabilmek amaÃ§lÄ±, oyun terapisi sertifikasÄ± verilmektedir. Bu sertifika gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde online eÄŸitim ile beraber alÄ±nacak dersler doÄŸrultusunda sÄ±nav ile beraber sunulmaktadÄ±r. Tabii bu eÄŸitim ve sertifika iÃ§in belli baÅŸlÄ± bazÄ± kriterler mevcuttur. Yani bu sertifikaya sahip olabilmek adÄ±na ihtiyaÃ§ duyulan donanÄ±ma sahip olmak gerekir.

Oyun Terapisi SertifikasÄ± Nerelerden NasÄ±l AlÄ±nÄ±r?

Ã‡ocuklar ile anlaÅŸabilmenin temelinde onlarla ortak yÃ¶nleri bulmak yatar. Bu ortak yan ise ÅŸÃ¼phesiz oyunlardÄ±r. Oyun terapisi eÄŸitimi alan pek Ã§ok kiÅŸi Ã§ocuklarÄ±n dÃ¼nyasÄ±na onlarÄ± anlayacak dilde girebilmektedir. BÃ¶ylece kendilerine oyun yoluyla ifade edebilen Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na daha etkin ÅŸekilde eÄŸilme imkanÄ± saÄŸlanÄ±r.

Ãœniversitelerle iÅŸbirliÄŸi doÄŸrultusunda internet Ã¼zerinden uzaktan eÄŸitim kapsamÄ±nda bu sertifika alÄ±nabilmektedir. Ãœniversite onaylÄ± ÅŸekilde verilen sertifikalar sayesinde, gÃ¼ncel programlar doÄŸrultusunda bu eÄŸitimi elde etmek mÃ¼mkÃ¼n. Gerekli kriterlere ve donanÄ±ma sahip olan kiÅŸiler, bu eÄŸitime katÄ±lma hakkÄ±na sahiptir.

Â Kimler Oyun Terapisi EÄŸitimi Alabilir?

En Ã§ok merak edilen konular arasÄ±nda kimler oyun terapisi eÄŸitimi alabilir sorusu geliyor. Oyun terapisi eÄŸitimi Ã¶zellikle Ã§ocuklar Ã¼zerinde uygulanan en etkili yÃ¶ntemler arasÄ±nda yer alÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara onlarÄ±n dilinden anlamak suretiyle yaklaÅŸÄ±m fÄ±rsatÄ± tanÄ±maktadÄ±r. Anne baba ayrÄ±lÄ±klarÄ±, travma, anne ile baba kaybÄ± gibi daha pek Ã§ok psikolojik sorununa karÅŸÄ± etkin bir uygulamadÄ±r. EÄŸitime belli baÅŸlÄ± bazÄ± kriterleri taÅŸÄ±yan kiÅŸiler katÄ±lÄ±m gÃ¶sterebilir.

Â - Rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k (PDR)

Â - Psikoloji,

Â - Aile danÄ±ÅŸmanlarÄ±,

Â - Ã‡ocuk psikiyatrlarÄ±,

Â - Ã‡ocuk geliÅŸimi okul Ã¶ncesi mezunlarÄ± ve Ã¶ÄŸrencileri,

Â - Psikiyatri hemÅŸireleri ile Ã§ocuk doktorlarÄ±,

Â

Oyun terapisi uygulayÄ±cÄ± eÄŸitim alarak bu doÄŸrultuda sertifika sahibi olabilmek iÃ§in bÃ¶ylesi donanÄ±ma sahip olan kiÅŸiler eÄŸitime katÄ±lÄ±m gÃ¶sterebilir. Bu doÄŸrultuda uzaktan eÄŸitime katÄ±lmak suretiyle MEB onaylÄ± sertifika alarak, pek Ã§ok kurum ve kuruluÅŸla geÃ§erli olacak ÅŸekilde kullanmak mÃ¼mkÃ¼n olabilmektedir.

Ã‡ocuklarÄ± ile daha iyi iletiÅŸim kurabilmeleri adÄ±na anne ve babalar da bu eÄŸitime katÄ±labilir. Ã‡ocuklar ile iletiÅŸim konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratabilecek bir imkan elde edecek olan ebeveynler, onlarla ortak bir noktada buluÅŸabilir. Ã‡ocuklarÄ±n duygu ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± daha iyi anlamak suretiyle, barÄ±ÅŸÄ±k ve mutlu bir ortam ev iÃ§erisinde yakalamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Ã–zellikle Ã§ocuklar bu dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± iÃ§ine atar ve pek anlatmaz. Ancak oyun terapisi eÄŸitimi ile beraber alÄ±nacak olan bilgiler doÄŸrultusunda, Ã§ocuklara Ã§ok daha etkin ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilebilir. Bunu saÄŸlamak iÃ§in uzaktan eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±larak bulunduÄŸunuz her yerden kolayca baÄŸlantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

Â