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    20.04.2020 - 12:42 |

    Oyun terapisi hakkÄ±nda bilmeniz gereken 3 ÅŸey

    Oyun terapisi eÄŸitimi nedir? Oyun terapisi sertifikasÄ± nerelerden nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Kimler oyun terapisi eÄŸitimi alabilir? Ä°ÅŸte konu hakkÄ±nda bilinmesi gerekenler.

    Oyun terapisi hakkÄ±nda bilmeniz gereken 3 ÅŸey

    Oyun Terapisi EÄŸitimi Nedir?

    Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ± daha iyi anlamak ve onlarla etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurabilmek amaÃ§lÄ±, oyun terapisi sertifikasÄ± verilmektedir. Bu sertifika gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde online eÄŸitim ile beraber alÄ±nacak dersler doÄŸrultusunda sÄ±nav ile beraber sunulmaktadÄ±r. Tabii bu eÄŸitim ve sertifika iÃ§in belli baÅŸlÄ± bazÄ± kriterler mevcuttur. Yani bu sertifikaya sahip olabilmek adÄ±na ihtiyaÃ§ duyulan donanÄ±ma sahip olmak gerekir.

    Oyun Terapisi SertifikasÄ± Nerelerden NasÄ±l AlÄ±nÄ±r?

    Ã‡ocuklar ile anlaÅŸabilmenin temelinde onlarla ortak yÃ¶nleri bulmak yatar. Bu ortak yan ise ÅŸÃ¼phesiz oyunlardÄ±r. Oyun terapisi eÄŸitimi alan pek Ã§ok kiÅŸi Ã§ocuklarÄ±n dÃ¼nyasÄ±na onlarÄ± anlayacak dilde girebilmektedir. BÃ¶ylece kendilerine oyun yoluyla ifade edebilen Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na daha etkin ÅŸekilde eÄŸilme imkanÄ± saÄŸlanÄ±r.

    Ãœniversitelerle iÅŸbirliÄŸi doÄŸrultusunda internet Ã¼zerinden uzaktan eÄŸitim kapsamÄ±nda bu sertifika alÄ±nabilmektedir. Ãœniversite onaylÄ± ÅŸekilde verilen sertifikalar sayesinde, gÃ¼ncel programlar doÄŸrultusunda bu eÄŸitimi elde etmek mÃ¼mkÃ¼n. Gerekli kriterlere ve donanÄ±ma sahip olan kiÅŸiler, bu eÄŸitime katÄ±lma hakkÄ±na sahiptir.

    Oyun terapisi hakkÄ±nda bilmeniz gereken 3 ÅŸey

    Â Kimler Oyun Terapisi EÄŸitimi Alabilir?

    En Ã§ok merak edilen konular arasÄ±nda kimler oyun terapisi eÄŸitimi alabilir sorusu geliyor. Oyun terapisi eÄŸitimi Ã¶zellikle Ã§ocuklar Ã¼zerinde uygulanan en etkili yÃ¶ntemler arasÄ±nda yer alÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara onlarÄ±n dilinden anlamak suretiyle yaklaÅŸÄ±m fÄ±rsatÄ± tanÄ±maktadÄ±r. Anne baba ayrÄ±lÄ±klarÄ±, travma, anne ile baba kaybÄ± gibi daha pek Ã§ok psikolojik sorununa karÅŸÄ± etkin bir uygulamadÄ±r. EÄŸitime belli baÅŸlÄ± bazÄ± kriterleri taÅŸÄ±yan kiÅŸiler katÄ±lÄ±m gÃ¶sterebilir.

    Â - Rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k (PDR)

    Â - Psikoloji,

    Â - Aile danÄ±ÅŸmanlarÄ±,

    Â - Ã‡ocuk psikiyatrlarÄ±,

    Â - Ã‡ocuk geliÅŸimi okul Ã¶ncesi mezunlarÄ± ve Ã¶ÄŸrencileri,

    Â - Psikiyatri hemÅŸireleri ile Ã§ocuk doktorlarÄ±,

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    Oyun terapisi hakkÄ±nda bilmeniz gereken 3 ÅŸey

    Oyun terapisi uygulayÄ±cÄ± eÄŸitim alarak bu doÄŸrultuda sertifika sahibi olabilmek iÃ§in bÃ¶ylesi donanÄ±ma sahip olan kiÅŸiler eÄŸitime katÄ±lÄ±m gÃ¶sterebilir. Bu doÄŸrultuda uzaktan eÄŸitime katÄ±lmak suretiyle MEB onaylÄ± sertifika alarak, pek Ã§ok kurum ve kuruluÅŸla geÃ§erli olacak ÅŸekilde kullanmak mÃ¼mkÃ¼n olabilmektedir.

    Ã‡ocuklarÄ± ile daha iyi iletiÅŸim kurabilmeleri adÄ±na anne ve babalar da bu eÄŸitime katÄ±labilir. Ã‡ocuklar ile iletiÅŸim konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratabilecek bir imkan elde edecek olan ebeveynler, onlarla ortak bir noktada buluÅŸabilir. Ã‡ocuklarÄ±n duygu ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± daha iyi anlamak suretiyle, barÄ±ÅŸÄ±k ve mutlu bir ortam ev iÃ§erisinde yakalamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

    Ã–zellikle Ã§ocuklar bu dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± iÃ§ine atar ve pek anlatmaz. Ancak oyun terapisi eÄŸitimi ile beraber alÄ±nacak olan bilgiler doÄŸrultusunda, Ã§ocuklara Ã§ok daha etkin ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilebilir. Bunu saÄŸlamak iÃ§in uzaktan eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±larak bulunduÄŸunuz her yerden kolayca baÄŸlantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

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    Maydanozla beslediÄŸi tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladÄ±Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçÄ±vanlÄ±k yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesi üzerine maydanozla beslediÄŸi tavuklarÄ±ndan biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladÄ±.
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