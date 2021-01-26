3 yılda 250 istasyon, 3 bin istihdam hedefi

Akaryakıt şirketi Class Petrol, 2023 yılına kadar 250 yeni istasyon açacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yatırımlara devam edildiği vurgulanarak, “Sağladığımız istihdam rakamını 3 bine çıkaracağız. Sektördeki pazar payını hızla artırıyoruz” denildi.

Class Petrol’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalara vurgu yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam ile ilgili yaptığı ‘İş dünyamız istihdam oluşturuyor, ancak yeterli görmüyorum’ lafı üzerine "Biz Class markamız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine destek oluyoruz. Her yeni istasyonumuzda onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu rakamı her geçen gün artıracağız. Şu zorlu dönemde tüm iş dünyasının bu çağrıya destek vermesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

ÜLKEYE YATIRIM YAPAN KAZANACAK

Cumhurbaşkanı'nın ekonomide öngörülebilir bir yola girildiği sözüne de vurgu yapılan açıklamada, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır. Türkiye yatırım yapıldığında yüksek kazanç sağlanacak ülkeler arasında olduğunu tüm dünyaya gösterecektir" denildi.