Ateş böcekleri siber şiddete dikkat çekmeye devam edecek

Kampanya 1 milyon kişiye ulaşma hedefiyle, atesbocekleri.info sitesinde siber şiddete dikkat çekmeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından “Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat” sloganı ile kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya 2021 yılında da devam edecek.

Kampanya, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren Birleşmiş Milletlerin küresel 16 Günlük Aktivizm kampanyası kapsamında düzenlendi. 16 Günlük Aktivizm sona erse de, Karanlığı Aydınlat kampanyası atesbocekleri.info sitesinde 1 milyon ateş böceği toplama hedefini sürdürecek.

Bugüne kadar 240 binden fazla kişi, www.atesbocekleri.info sitesini ziyaret ederken, 68 binden fazla kullanıcı BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan interaktif testi çözerek siber şiddet hakkında farkındalıklarını artırdı ve arkadaşlarını dayanışma hareketinin bir parçası olmaya davet etti. Kampanya yıl boyunca, 1 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Kampanyayla ilgili açıklama yapan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Karanlığı Aydınlat kampanyasının siber şiddet hakkında farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “Yanıp sönen ışıklarıyla birbirleriyle iletişim kurarak karanlığı aydınlatan ateş böceklerinden ilham alan kampanyamız, Türkiye ve küreselde bir çevrim içi dayanışma hareketi yarattı. 16 Günlük Aktivizm kampanyamız sona erse de ateş böcekleri yıl boyunca kampanya web sitemiz aracılığıyla karanlığı aydınlatmaya devam edecek. Hedefimiz, siber şiddet türleri ve etkileri hakkında bilinçlendirmek ve dijital platformları hep birlikte nasıl daha güvenli yerler haline getirebileceğimiz konusunda bilgilendirmek.”

İsveç tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla finanse edilen kampanyanın medya destekçisi, BM Kadın Birimi küresel medya birliği Media Compact üyesi olan Milliyet Gazetesiydi. 16 Günlük Aktivizm boyunca birçok kurum, şirket, belediye, sanatçı, gazeteci ve sosyal medya fenomeni kampanyaya destek verdi. Dijital platformlar aracılığıyla siber şiddetle mücadele mesajlarını paylaşan bazı ünlü isimler şöyle: Ceyda Düvenci, Müge Boz, Danilo Zanna, Hakan Hatipoğlu, Esra Ruşan, Anıl Altan. Kampanyaya destek veren kurumlar arasında şunlar bulunuyor: Demirören medya grubu, GQ Türkiye, Koç Holding, Tüpraş, Fenerbahçe Spor Kulübü, Unilever, Simple, Yapı Kredi Bankası, Yeşim Tekstil, Nurol Holding, Galatasaray Spor Kulübü, AYGAZ, Ford Otosan, I Child, PWC, Atakule-Tarman Grup, Tofaş, UGHK Türkiye, IZIKAD, Tekfen Holding, Kızlar Sahada, Eşitlik Adalet Kadın Platformu, ECPAT, Sosyal İklim, Habitat Derneği, Arya Women, Allianz Türkiye, Kale Grubu, Global Compact Türkiye, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), FourForuTwo Dergisi, Shefarers Platform. Kampanyaya Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve İzmit Belediyesi de destek verdi.

Kampanya süresince interaktif teste verilen yanıtlar aracılığıyla toplanan anonim bilgiler, BM Kadın Biriminin hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör iş birliğiyle geliştireceği toplumsal cinsiyet temelli siber şiddet ile mücadele konusundaki müdahale programlarına veri sağlayacak.

BM Kadın Birimi herkesi 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya ve toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete karşı dayanışma hareketine katılarak karanlığı aydınlatmaya çağırıyor.