Nippon Paint Türkiye boya pazarında fark yaratacak

Betek Boya ve iştiraklerini bünyesine katarak Türkiye pazarına giren Japonya merkezli Nippon Paint; insan odaklı, inovatif, değer katan ve özgün tasarımları destekleyen gücüyle pazarda fark yaratacak. 6.5 milyar doların üzerinde cirosu ve 25 bini aşkın çalışanıyla Asya’nın en büyük boya üreticisi olan şirket, Nippon Paint markasının Türkiye pazarına girişinin ilk yılını 10 Şubat’ta online olarak gerçekleştirdiği ve 1.500’e yakın kişinin katıldığı etkinlikte kutladı.

Türkiye pazarının yüksek potansiyeline inanan ve Türkiye üzerinden Avrupa ve Balkanlar’da büyüme planları yapan Nippon Paint, etkinlikte mimarlık ve tasarım dünyasına yönelik ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Nippon Paint, lansmanda çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılarla bir araya geldi. Dekoratif, fonksiyonel, sağlıklı, ahşap, özel efektli ve dış cephe boya ürün gruplarında uzmanlaşan Nippon Paint, sağlıklı, nefes alan ve konforlu yaşam alanlarına önem veren, kalıplaşmış dekorasyon çözümlerinin dışında alternatif arayan proje sahiplerine ürünlerini tanıtarak pazara ilişkin hedeflerini paylaştı.

Asya’nın en prestijli ödülü AYDA Türk tasarımcılara açıldı

Türkiye’de 100’ün üzerinde satış noktasında kaliteli ve sağlıklı mekanlara önem veren tüketicilere ulaşan Nippon Paint, etkinlikte 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın Türkiye ayağını da başlattığını duyurdu.

Mekan bağımsız, uyarlanabilir, düşük enerji sarfiyatlı, nefes alan, geçici şişme strüktürel tasarımlarıyla tanınan Berlin merkezli Plastique Fantastique’in ortakları Yena Young ile Marco Canevacci ve kentsel tasarım, mimarlık stüdyolarından biri olan Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA'nın ortağı Rasmus Astrup, ilham veren tasarımlarını ve hikayelerini paylaştığı etkinlikte tanıtılan AYDA’nın başvuru süreci Nippon Paint’in web sitesi üzerinden başladı.

Yaw Seng Heng: Türkiye’de büyük işler başaracağız

Etkinlikte konuşan Nippon Paint-Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’de büyük işler başarmayı hedeflediklerini kaydeden Yaw Seng Heng, şöyle konuştu:

“Nippon Paint; inovasyonları, teknolojisi ve geliştirdiği çözümlerle dünyanın önde gelen boya ve kaplama şirketlerinden biridir. Nippon Paint olarak inovasyona yürekten inanıyoruz; müşterilerimizi ve tüketicilerimizi aktif olarak dinliyoruz ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Ayrıca, her ihtiyacı karşılayan en iyi çözümleri sunmak için kendi sınırlarımızın ötesine geçiyoruz. Şirketimiz, çalışanlarımızın mükemmelliğini ve büyümeyi artıran değerlerden güç alıyor, müşterilerimiz ve paydaşlarımız için değer yaratıyor. Yıllar boyunca yeni coğrafyalara genişledik ve halen büyümeye devam ediyoruz. Şimdi ise bölgesel ve küresel büyümemizde büyük rol oynayan Türkiye'de varlık göstermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye, zengin bir mirasa ve mimari çevreye sahip. Umuyoruz ki, yeniliklerimizle bu ülkeye katkılar sunacağız ve Türkiye de markamıza muazzam bir değer katacak. Türkiye'ye yatırım yapma fırsatına sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve bu ortaklığı daha da yukarılara taşımaya kararlıyız.”

Yaw Seng Heng, Nippon Paint’in kurumsal sosyal sorumluluk anlamında amiral gemisi olan Asia Young Designer Awards (AYDA) vasıtasıyla tasarımın geleceği olan Türkiye’nin genç yeteneklerini de unutmadıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Hiçbir şey beni, AYDA platformunu Türkiye’deki genç mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine açarak yenilikçi fikirlerini dünyaya sergileme fırsatı vermekten daha fazla gururlandıramaz. Bu öğrenme yolculuğu, yalnızca bölgedeki yetenekli genç tasarımcılar için değil aynı zamanda Asya'nın her yerinden sektörün deneyimli çalışanları için de paha biçilmez bir deneyim. Umarım bugün duyurduğumuz her iki ortaklık da önümüzdeki yıllarda aramızdaki bağı güçlendirmeye devam eder.”

Arzu Uludağ Elazığ: 140 yıllık tecrübemizle Özgün Tasarımların Destekleyici Gücü’ olacağız

Nippon Paint-Betek Boya Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ Elazığ, etkinlikte yaptığı konuşmada 140 yıllık tecrübesiyle teknoloji ve performansı buluşturan estetik yüzey çözümleri geliştiren Nippon Paint’in Türkiye pazarına büyük önem verdiğini vurguladı. Arzu Uludağ Elazığ, şöyle devam etti:

“Dünyanın lider boya markalarından Nippon Paint’in Türkiye’ye gelişinin ilk yılını kutluyoruz. ‘Özgün Tasarımların Destekleyici Gücü’ mottosuyla yola çıkan ve bir renkten daha daha fazlasını sunan markamızla mimarların, iç mimarların, tasarımcıların ve yaşam alanlarına özel bir dokunuş katmak isteyenlerin en önemli çözüm ortağı olmak için yola çıktık.

Asya’nın en büyük boya markası olan ve teknolojisiyle boya sektörüne yön veren Nippon Paint, Avrupa ve bölgemiz için çok önemli bir oyuncu olan şirketimizle çıtayı daha da yükseltti. 1881’de kurulan, bugün 140 yıllık tecrübesiyle 4 kıtada faaliyet gösteren Nippon Paint teknolojik gücü, inovatif yaklaşımı, insanı odağına alarak geliştirdiği ürünleriyle fark yaratıyor. Çözüm ortaklarımıza iç ve dış cephe boyaları, özel efektli boyalar, ahşap uzmanlık serisi, fonksiyonel ürün grupları, sağlıklı ürün grupları ve su bazlı ürün gruplarını bir arada sunuyoruz. Sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek GREENGUARD Gold sertifikalı çevreye ve insan sağlığına duyarlı iç cephe ürünlerine de sahip olan Nippon Paint, pazara yeni bir soluk getirerek büyüyecek.”

Nippon Paint’in sadece ürünleriyle değil sektörün gelişimine yön veren, geleceğin teknolojilerine ve tasarımlarına damga vuracak projeleriyle öne çıktığına da değinen Arzu Uludağ Elazığ, “Nippon Paint olarak teknolojimiz ve inovasyon DNA’mız ile olduğu kadar insan odaklı olmamızla da gurur duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde topluma dorğudan ya da dolaylı katkıda bulunmak en önemli amaçlarımızdan biri” dedi.

Nippon Paint’in topluma katkı projelerinin başında Asya’nın en önemli tasarım destekleme platformlarından Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) geldiğini kaydeden Arzu Uludağ Elazığ, “Nippon Paint’in 13 yıldır düzenlediği AYDA bu yıl ilk kez Türkiye’nin de katılımıyla 16 ülkede eş zamanlı olarak düzenleniyor. Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonuyla gerçekleştirilen bu organizasyonun Türkiye’nin yetenekli tasarımcılarına uluslararası bir dünyanın kapılarını açacağına inancımız tam” diye konuştu.