Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II

docomomo_tr İç Mekan Komitesi tarafından 13-14 Haziran 2022 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan "Türkiye'de Modern İç Mekanlar Sempozyumu", Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında; plastik sanatlar, gösteri sanatları, sinema, edebiyat, medya ve iletişimin yanısıra moda ve grafik gibi diğer tasarım alanlarını da kapsayan farklı disiplinlere; konut, turizm, sağlık, idari, endüstriyel, rekreasyon ve spor gibi farklı yapı tiplerine ve tarih yazımı, yeniden işlevlendirme, sürdürülebilirlik, dijitalleşme gibi güncel tartışmalara odaklanan oturumlarda bildiri ve poster sunuşları gerçekleşecek. Etkinliğe davetli konuşmacı olarak Penny Sparke (Profesör, Kingston Üniversitesi, Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi MIRC Direktörü), Zsuzsanna Böröcz (PhD, Leuven Katolik Üniversitesi, Antwerp Üniversitesi, Docomomo Belçika ISC-ID Uluslararası İç Mekan Tasarımı Bilimsel Komitesi Eş Başkanı) ve Bárbara Coutinho (PhD, Lizbon Üniversitesi, Docomomo Belçika ISC-ID Uluslararası İç Mekan Tasarımı Bilimsel Komitesi Eş Başkanı) katılacak.