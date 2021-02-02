BİST1.5141.41EURO8.58-0.94USD7.10-1.08ALTIN423.65-1.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerVitrin Haberleri Vestel, Good Design’da 11 ödül aldı
    ABONE OL
    02.02.2021 - 10:46 |

    Vestel, Good Design’da 11 ödül aldı

    Vestel, tasarım alanındaki başarısını uluslararası platformlarda kanıtlamaya devam ediyor. 70 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü tasarım yarışması olan, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2020 kapsamında Vestel, toplam 11 ödül aldı. Vestel, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar arasındaki yerini güçlendirdi.

    Vestel, Good Design’da 11 ödül aldı

    Tasarımlarıyla yarışma tarihine geçtiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Geliştirdiğimiz ürünlerin ileri teknolojili ve kaliteli olmasının yanı sıra tasarımına da çok önem veriyoruz. Tüketicilerimize kullanım kolaylığı sağlayan, göze hitap eden şık tasarımlar yapıyoruz. Vestel teknolojisi ve tasarımları, tamamı Türk tasarımcı ve mühendislerden oluşan ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu ve her geçen gün bu çalışmaların başarısı uluslararası platformlarda tescilleniyor. Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design bu alanda dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 11 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

    Good Design 2020 kapsamında Vestel Elektronik 6, Vestel Beyaz Eşya ise 5 tasarımla yarıştı ve her tasarım kendi kategorisinde ödüle layık görüldü. Vestel Beyaz Eşya’nın ürettiği lisanslı marka Sharp’ın 2K20 serisi buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makineleri ile Vestel Elektronik tasarımı RunnerDuo ve EVC 08 elektrikli araç şarj istasyonu, Glassy OLED, Lucid, VCross ve Cromo TV’leri tasarım ödüllerini topladı. Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde toplamda 91 ödül alarak, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar listesindeki yerini korumaya devam ediyor.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Anaokulları (kreşler) açılacak mı? Okul öncesi ana sınıfları ne zaman açılacak?

      Anaokulları (kreşler) açılacak mı? Okul öncesi ana sınıfları ne zaman açılacak?

      Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

      Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

      Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

      Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

      Son dakika... İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! İste son durum

      Son dakika... İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! İste son durum

      Sıradaki Haber