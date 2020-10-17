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17.10.2020 - 07:00 |

Star Wars ışıltısı

Star Wars X Pandora koleksiyonu evrenin sevdiğiniz karakterlerini üzerinizde taşıma imkanı veriyor

Star Wars ışıltısı

Star Wars evreni her geçen gün büyüyor. Evrenin tutkulu hayranlarını şimdi de yeni bir iş birliğinin ışıltılı ürünleri bekliyor. Pandora, Lucasfilm iş birliğiyle hazırladığı ve ilhamını Star Wars’dan alan özel bir koleksiyon yarattı. Koleksiyon, Star Wars karakter ve sembollerinden oluşan bilezik, charmlar ve bir tane de koleksiyoner mücevherden oluşuyor. Pandora Baş Tasarımcısı Stephen Fairchild, koleksiyonu şu sözlerle yorumluyor: “Star Wars’u mücevherlerle hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Star Wars galaksisi zengin detaylı karakterleriyle en sıra dışı hayal gücü ürünlerinden biri.”

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