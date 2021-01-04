5 MAÇ SONRA HÜSRAN

1. Lig’de son 5 maçını kazanmayı başaran ve liderlik koltuğuna oturan Altay Bandırmaspor’a deplasmanda 2-0 yenildi. Baskıya yanıt veremeyen, organize olmakta zorlanan siyah beyazlılar, strateji üretemedi, sahadan boynu bükük ayrıldı

Altay, lider olarak gittiği Bandırma deplasmanında rakibinin ilk dakikadan itibaren uyguladığı yüksek baskı, tempo ve dinamizm karşısında etkisiz kaldı. Maçın ilk 25 dakikasında Bandırmasporlu Selçuk’un kullandığı kornerleri ve serbest vuruşları karşılamaya çalıştı. Bandırmaspor’un takım halinde hırsı, temposu, en önemlisi yardımlaşması üst düzeydeydi. Sağdan Orhan Ovacıklı, soldan Doğan Can, orta alanda da Anıl ve Selçuk’la etkili ataklar geliştirdi. Pivot santrforu Lacina Traore’nin uzun boy avantajıyla ve hava toplarındaki başarısıyla hücumda avantaj sağladı. Bandırmaspor, bu doğru ve güçlü oyun anlayışı sonrası, 27. dakikada Berkay’ın defansta yaptığı hatayı değerlendiren, Doğan Can’ın golüyle 1-0 öne geçti. Altay ise rakibin yüksek baskısı nedeniyle topa sahip olamadı ve doğru oyun kuramadı. Hücuma çıkarken çok top kaybettiler. Sahada hiç alışık olmadığımız bir Altay vardı. En önemlisi, rakibin güçlü ve doğru oyunu karşısında birinci yarıda strateji üretemedi. Altay’da kaleci Cihan, 45. dakikada ve uzatmalarda yaptığı 3 muhteşem kurtarışla farkın açılmasını önledi.

Bu bir yol kazası...

Altay, ikinci yarıda oyuna Ziya ve Jasmin Scuk’u alarak başladı. Ancak bu değişikliklerin pozitif katkısı olmadı. Yine tempo sorunu, ceza alanında etkisiz olma, forvet oyuncularının topla buluşamaması, takım halinde alan ve adam paylaşımındaki hatalar devam edince 64. dakikada Yücel İldiz, oyuna Rıdvan ve Yekta’yı da aldı. Altay etkisini artırdı. Bandırmaspor, derin ve kalabalık savunmayla kalesini savundu. Oyuna, defansif özelliği olan Mehmet Yiğit’i aldı ve tamemen skoru korumayı amaçladı. 75. dakika sonrası Altay, en az 1 puan amacıyla baskısını artırdı. Direkt hücumla ve kenar ortalarıyla pozisyonlar buldu. 81. dakikada Paixao, 84. dakikada Ziya, 90+2’de de Eren’in şutu gol getirmedi. Maçın 7 dakikalık uzatma bölümünde Altay bütün hatlarıyla hücuma çıkınca elbette geride boşluk bırakmak kaçınılmaz oluyor. Ve bunun sonucunda Del Valle ani bir atakta durumu 2-0 yaptı. Altay, Bandırma deplasmanında 3 puan bıraktı. Lig uzun bir maraton. Sezon başından itibaren pandeminin oyuncular üzerindeki etkisi ve İzmir’deki depremin getirdiği birçok sorunla uğraştı Altay. Sonra kendini toparladı ve 5 maçını kazandı. Buna bir yol kazası diyelim. İkinci yarıda çok daha güçlü ve inançlı bir Altay izleyeceğimizi düşünüyorum.