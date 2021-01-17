6 maç sonra gelen mutluluk

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 3-2 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılılar ligde uzun süre sonra galibiyetle tanıştı. Göz Göz’ün yeni transferi Peter Zulj, ilk maçında 2 gol kaydetti ve takımına derin bir nefes aldırdı

Göztepe, oyunu ve tempoyu kontrol etmek amacıyla top Konyaspor’a geçtiği andan itibaren kompakt bir şekilde oynayıp rakibine boş alan bırakmamak düşüncesindeydi.

İlk yarıda disiplinli oyun anlayışından taviz vermedi. Enerjisi yüksek, mücadele gücü üst düzeydeydi. Kalede İrfan Can yine harika oynadı. Savunmanın merkezinde Titi ve Marko doğru alan ve adam paylaşımı yaptılar. Hava toplarının tamamına yakınını kazandılar. Sağ bek Murat defansif açıdan alanını iyi korurken Berkan, Konya’nın ataklarında sağdan etkili olan Skubic’in alanını Halil’in de yardımıyla iyi kapattı.

Sarı kırmızılılar orta alanda Soner ve yeni transfer Zulj ile topla oynama oranını artırdı. İyi pas yaptılar. Obinna ise Konyaspor’un orta alandaki beyni Hadziahmetovic’i iyi marke etti.

17. dakikada Marko, Berkan’ın kullandığı duran topta kafa vuruşunu yaparak Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım Göztepe tarafından kanatların iyi kapatılması sonrası merkezden oynama mecburiyetinde kaldı. Göztepe de kazandığı topları Soner ve Zulj ile buluşturup, hızlı oyuncuları Halil ve Tripic’le ataklar geliştirdiler. 29. dakikada Ndiaye’nin asistinde Zulj durumu 2-0 yaptı.

18. dakikada Cikalleshi’nin, 33. dakikada da Jevtovic’in şutları direkten döndü. Konyaspor baskıyı artırdı. Ancak Göztepe defansının yerleşim ve hamle zamanlamaları çok iyiydi. 43. dakikada Ndiaye kaleciyi geçmeye çalışınca 3. golü kaçırdı. Göztepe, ilk yarıda kurguladığı oyun planını uyguladı.

İyi yardımlaştı, enerjileri ve tempoları ile saha içi organizasyonu birleşince devreyi 2-0 önde bitirdiler. Konyaspor ikinci yarıya Milosevic ile Zymer’i oyuna alarak başladı. Göztepe alanında baskı kurdu. 54. dakikada Konya’nın hücumda en etkili oyuncusu Cikalleshi kornerden gelen topta kafa vuruşuyla durumu 2-1 yaptı.

Göztepe kalesinde gördüğü gol sonrası asla pes etmedi. Geriden ayağa paslarla rakibini üzerine çekip rakip defans arkasında boş alanlar aradı. Ve 58. dakikada Halil götürdü, Zulj durumu 3-1 yaptı. Göztepe attığı gol sonrası istenilen pas oyununu yapamadı. Rakibin hızını kesemedi. Konyaspor, oyunu Göztepe alanına yıktı. Ancak Göztepe’nin defans merkezini iyi kapatması sonucu başta Hadziahmetovic ile ceza sahası dışından attığı şutlarla gol aradı. Hadziahmetovic 62. dakikada uzaktan attığı şutla durumu 3-2 yaptı. Konyaspor gol sonrası yine pozisyon kovaladı. Kanatları efektif kullanmaya başladı.

Ceza alanına gelen hava topları da artınca Göztepe önlem olarak oyuna Atınç’ı aldı. İlerleyen dakikalarda Göztepe orta alanı pas yapamadı, top tutamadı. Hücumda etkinliği azaldı. Bu da yediği baskının yoğunluğuydu. Savunması başarılı bir oyun oynadı.

Defans güvenliğini öne aldı. Hücumda ilk yarıdaki etkinliği yoktu. Ancak sahada galibiyet almak için büyük bir disiplinle oynadılar. Bütün gücünü yansıtan, çok koşup çok mücadele eden bir Göztepe vardı.

Hırsı ve kazanma arzusu üst düzeydeydi.

Göztepe verimli ve akıllı bir oyunla kazanmasını bildi. Neticede haftalardır kazanamayan sarı kırmızılılar 3 puanı aldı ve derin bir oh çekti.

MAÇIN KARNESİ

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)

GOLLER: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)