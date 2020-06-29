Alanya kaçtı Göztepe kovaladı

Süper Lig’de Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Buruk sevinç yaşayan sarı kırmızılılar karşılaşmada 3 defa yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi, yenilgi serisini sonlandırdı.

Göztepe, Alanyaspor karşısında maçın 4. dakikasında Efecan’ın attığı golle maça adeta 1-0 mağlup başladı. Futbol adına doğruları yaptı. Orta alanda Borges ve Soner’in doğru pasları, Serdar Gürler’in hızı ile oyuna ağırlığını koydu. İkili mücadelelerin çoğunu kazandı ve 10. dakikada Serdar Gürler, durumu 1-1 yaptı.

- Göztepe, sağdan Gassama, soldan Berkan Emir’le kanatlardan ataklar geliştirdi. Enerjisi üst düzeydeydi. Göztepe top rakipteyken oyunu daraltıp rakibine alan bırakmamayı amaçladı. Oyun disiplininden taviz vermeden mücadele etti. Alanya orta alanında iyi top kullanmalarına rağmen ağır oyuncular Salih ve Ceyhun’a yaptığı pres ile bu zaaflarından yararlandı. Maç içinde takım halinde dinamik bir oyun tarzını benimsedi. Rakip defansta yerleşim ve hamle zamanlamaları iyiydi. Bu Göztepe’nin ikinci golü bulmasına engel oldu. Göztepe oyunu geniş alanlara taşıyıp rakip savunmada boşluk yakalamayı planladı. Göztepe, her şeyi doğru yapıyor idi. 42. dakikada Borges’in kafasının gol olmaması büyük şanssızlıktı. Oyun kontrol altındaydı. 45+3’te Alanyaspor yine takım özelliği olan hızlı ve son derece başarılı yaptığı hücum girişiminde Efecan’ın pasında çabuk hızlanan, seri adam eksilten golcü Cisse usta bir vuruşla Alanyaspor’u 2-1 öne geçirdi.

- İkinci yarıda sahada doğru oynayan ve bir an önce gol bulmayı arzulayan bir Göztepe vardı. Pas oyununu iyi yaptılar. Alanyaspor kalesini abluka altına aldılar. Bloklar arasındaki mesafeyi iyi korudu ve 49. dakikada Berkan Emir’in kullandığı serbest vuruşta Alpaslan, fantastik bir kafa vuruşu ile durumu 2-2 yaptı.

- Beraberlik golü sonrası Göztepe’nin disiplinli oyun anlayışı devam etti. Her iki beki de hücumu düşündü. 64. dakikada Alanyaspor’da Efecan-Cisse yine etkili oldular. Efecan ikinci asistini, Cisse ise ikinci golünü attı ve Alanyaspor 3-2 öne geçti.

- Göztepe 3-2 mağlup duruma düştükten sonra Castro, Napoleoni ve Halil’i oyuna aldı. Takım halinde beraber hareket ettiler. Hücumu doğru organize edip asla teslim olmayacağı inancını sahaya yansıttılar. Takım olarak hızlı oynadılar. Dikine yaptığı paslarla hücumda etkili oldular.

- Futbolla ilgili çok güzel bir söz vardır. “Futbolun her anı, umut ve heyecan doludur. Son düdüğe kadar bitmez.” Bu söz gerçekleşti ve 90. dakikada Castro’nun asistini Napoleoni gole çevirdi. Göztepe arzusu ve en önemlisi doğru oyun planı ile hak ettiği puanı aldı.