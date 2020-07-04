Ali Kaan şapkadan tavşan çıkardı

Akhisarspor, son olarak deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 yenip Play Off hattındaki yürüyüşünü sürdürdü. Galibiyet golünü genç yetenek Ali Kaan Güneren’le bulan yeşil siyahlılar, 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bu başlığı Ali Kaan hak ettiği için attım. Çünkü 83. dakikada Akhisarspor’a hayat veren golü attı. 90+5’te de kendi altı pasından mutlak golü kurtardı. Hakikaten şapkadan tavşan çıkardı. Akhisarspor, çok önemli 3 puan aldı.



Akhisarspor, müsabakaya hiç de iyi başlamadı. İstanbulspor futbolun doğrularını yerine getirdi. Yaptığı paslaşmalarla topun kendisinde kalmasını sağladı. Hücumda etkiliydi. Kaan’ın 16. dakikada mutlak gollük vuruşunu Lukac önledi. 37. dakikada İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda topu dışarı attı. 39. dakikada Muhammed Enes’in şutu direkten döndü. İstanbulspor sürekli ileriye çıktı. Ara paslar attı. Akhisar savunmasına zor anlar yaşattı. Devrenin 0-0 berabere bitmesi Akhisar adına bir şanstı.



Akhisarspor rakibinin bu oyun anlayışı karşısında bloklar arasındaki mesafeyi korumaya çalıştı. Hızlı oynayan, çok koşan, pres yapan rakibi karşısında uzun topla oynamak zorunda kaldı. Bu nedenle hücumda etkisizdi. Birinci yarıda çok top kaybı yaptı. İstediği oyun planını uygulayamadı. Takım halinde genel düşüş yaşadılar. Ve ilk atağını 35. dakikada Hadzic ile yapabildi.



İkinci yarı sahada çok farklı bir Akhisarspor vardı. Kontrollü oyun yerine hücumu benimsediler. Elbette bu oyun anlayışı da beraberinde riskler de getirdi. 54. dakikada İstanbulsporlu Kaan’ın şutunun direkten dönmesi Akhisar adına bir şanstı. Daha sonra 57. dakikadan itibaren Akhisarspor’da önce günün kahramanı Ali Kaan ve Aykut, sonra da Burhan ve Eray’ın oyuna girmesiyle sahada bambaşka bir Akhisarspor izlemeye başladık. Tempo kazandılar, koştular, kanatları efektif kullandılar. Çok az pozisyon verdiler. En önemlisi takım halinde beraber hareket etmeye başladılar.



Roller değişmişti. Set oynayan, hızlı ataklar geliştiren, en önemlisi ikili mücadeleleri kazanan bir Akhisarspor’u izliyorduk. Akhisarspor, 76. dakikada Erhan Çelenk’le, 78’de de Burhan’la 2 mutlak golü kaçırdı. Gol geliyorum diyordu. Ve beklenen oldu. 83. dakikada Ali Kaan’ın şahane şutuyla Akhisarspor 1-0 öne geçti. Sonrası sahada doğru pozisyon alan, alanını iyi savunan, tecrübeli oyuncularıyla pas yapan bir Akhisarspor vardı. Savunmayı biraz geri çekti. Ve istediği oyun tarzını oynamaya başladı. Mücadele gücü ve maçı kazanma arzusu bu maçın kazanılmasında önemli faktördü. Akhisarspor inanılmaz zor bir maçtan 3 puanı aldı. Son 3 haftaya büyük bir umutla girdi.