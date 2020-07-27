Galibiyeti sona bıraktı

Süper Lig’de son 7 maçta 2 beraberlik, 5 yenilgi alan Göztepe, Sivasspor’u 3-1’lik skorla geçti ve sezonu galibiyetle kapattı. Sarı kırmızılılar

Beto ve Castro’nun takımdan ayrılması ile buruk sevinç yaşadı.



Göztepe, Sivasspor maçının başından itibaren fizik ve teknik açıdan puan almak adına kararlı bir oyun anlayışıyla mücadele etti. Orta alanda agresif bir baskı yapıp topa daha çok sahip olmayı amaçladı. Soner, Mossoro ve Yalçın topu doğru kullanıp pas oyununu iyi yaptılar. Murat Paluli ve Berkan Emir’i çizgiye çekerek oyunu genişlettiler.



Göztepe, rakibi karşısında olgun hücum, rakibine alan bırakmama ve en önemlisi doğru geçiş hücumlarıyla etkili oldu. 28. dakikada böyle bir hızlı hücumda Tripic’i, Barış ceza alanı içerisinde düşürdü. Hakem Ali Şansalan net penaltı pozisyonunu önce oynattı. VAR’ın uyarısı ile penaltıyı verdi. Napoleoni, durumu 1-0 yaptı.



Sivasspor mağlup duruma düştükten sonra reaksiyon gösterdi. Ardı arkası kesilmeyen ataklar geliştirdi ve Göztepe alanına yerleşti. Sivas, 40 ve 45. dakikalar arasında 3 net pozisyon buldu. İkisini kaleci Göktuğ kurtarırken üçüncüsü defanstan döndü.



Lig üçüncülüğü için 3 puanın şart olduğunu bilen Sivas, ikinci yarıya baskılı bir oyun anlayışı ile başladı. Göztepe’nin duran toplardaki devam eden zaafını bilen, oyuna ikinci yarının başında giren Fernando, kornerden gelen topu çok rahat bir biçimde ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.



Bu maçta Göztepe’nin en büyük avantajı, Halil ve Tripic’in doğrudan rakip savunma arkasındaki boş alana oynanan topları iyi kullanması, Napoleoni’nin de gezgin santrfor olarak boş alanlarda etkili olmasıydı. Yine hızlı bir hücum sonrası 55. dakikada Tripic’in ortasında Mossoro harika bir kafayla durumu 2-1 yaptı. Gol sonrası bütün riskleri alan Sivasspor’a karşı orta alanı kalabalık tutup kazandıkları topları bu hızlı hücumcularıyla değerlendirmeyi planlamıştı. Göztepe daha kontrollü bir anlayışla oynadı. Kalede Göktuğ, defansın merkezinde de Atınç üst düzey bir performans sergilediler.



Maçın 70. dakikasından sonra Sivasspor, Göztepe yarı sahasına yerleşti. Göztepe’de oyuna defansif özellikleri olan Titi ve Gassama girdi. Kompakt bir oyun anlayışıyla doğru bir biçimde rakibini karşıladı.



Tüm oyuncular sahaya yüksek enerjilerini yansıttılar. Bu oyun anlayışı sonucunda 90+3’de, maçın başından beri uyguladıkları defans arkasına atılan toplardan birisini kapan Halil, ceza sahası içinde düşürülerek durduruldu ve Berkan Emir kazanılan penaltıyı gole çevirdi, durumu 3-1 yaptı.



Göztepe’nin takım halinde hırsı, temposu, konsantrasyonu üst düzeydeydi ve bunun sonucunda son galibiyetini 17 Mart’ta alan Göztepe, ligin son maçında 3 puanı 3 golle aldı.