Geçmiş olsun Batuhan

Altınordu, dört maçtır galibiyete hasret. Son olarak Bursaspor’a 1-0 yenilen Şeytan, tehlikeli bölgeye yakınlaştı. Ayağı kırılan genç yetenek Batuhan Kırdaroğlu da kırmızı lacivertli ekibin tadını kaçırdı.

Altınordu, Bursaspor deplasmanında iki devrede iki farklı oyun anlayışıyla oynadı. İlk yarıda futbol adına doğruları yaptı. Hızlı oynayan, çok koşan, baskı yapan Bursaspor orta alanını rahat geçen bir Altınordu vardı. Bursaspor kalecisi Çağlar ise Okan ve Batuhan’ın iki mutlak gollük pozisyonunu çıkardı.

- Bursaspor, Altınordu’nun bu oyunu karşısında tempoyu düşürmek amacıyla oyunu daralttı, disiplinli oynadı ve ileride genç yeteneği Burak Kapacak ile akınlar geliştirdi. Golün sahibi Traore oyunu yönlendirdi. En önemlisi oyun disiplininden hiç taviz vermedi. Altınordu’nun orta sahasında Oğulcan ile Muhammed iyi oynarken sağ bek Furkan, etkiliydi. Elbette futbol adına doğruları yapan Altınordu baskısını artırdı. 37. dakika da Hüsamettin, inanılmaz golü kaçırdı. Bursaspor, 45+2’de birinci yarının en önemli pozisyonunu yakaladı. Kubilay Kanatsızkuş, bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

- Maçın ikinci yarısı 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’ün Batuhan’a yaptığı müdahale sonrası, Batuhan sakatlandı. Tayfur da kırmızı kart gördü. Sonrasında Bursaspor 10 kişi kaldı. Altınordulu futbolcuların performansı bir anda yok oldu. Sebebi haklı olarak gösterdikleri tepkiydi. Arkadaşları Batuhan ile empati kurdular, onun durumunu anladılar. Ve sonrası Altınordulu futbolcular sahada ilk yarının tersine adeta yok oldular. 69. dakikada Traore Bursaspor’u öne geçirdi.

- Altınordu, golü yedikten sonra 10 kişi kalmış rakibine karşı büyük bir konsantrasyon kaybı yaşadı. Yan pas ağırlıklı oynadı ve ceza sahasında pozisyon bulamadı. Bu oyun tarzı da Bursaspor’a yaradı. Altınordu 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Bursaspor’a karşı duygusal tepkileri, onların futbolunu olumsuz etkiledi. Bursaspor ise çok daha canlı ve enerjik bir oyun tarzını benimsedi. Orta alandaki oyuncuları da merkeze kümeleyip doğru bir savunma anlayışıyla oynadı ve 3 puana sahibi oldu.

- Altınordu’nun Bursaspor deplasmanını 2 perdelik bir oyuna benzettim. İlk yarıda atak üstünlüğü olan, doğru oynayan maçın mutlak hakimi bir Altınordu vardı. İkinci yarıda ise Altınordu’nun oyununa hüzün ve gözyaşı hakimdi. Onlara da hak veriyorum.

- Hakem Koray Gençerler ise maçın mutlak hakimiydi. Adil bir maç yönetti ve alkışı hak etti.