Kaf Kaf tek attı finali kaptı

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off yarı finalinde Belediye Derincespor engelini Doğukan İnci’nin penaltıdan attığı tek golle aşan Karşıyaka, final biletini cebine koydu. Kaf Kaf, pazar günü finalde bir diğer Ege ekibi Turgutluspor’la 2. Lig mücadelesi verecek.



Karşıyaka, maçın başından itibaren hem defans merkezini hem de kanatlarını iyi bir biçimde kapattı. Orta alanda rakibine alan bırakmayan bir oyun anlayışıyla oynadı. Derin ve dar bir savunma sisteminden taviz vermedi. Maçın birinci yarısında Belediye Derincespor daha etkili ve topa daha çok sahip olan takımdı. Önde baskı yaptı ve bilhassa duran toplardan tehlikeler yarattı. 7. dakikada Cihan, Erdoğan’la karşı karşıya kaldı, pozisyonu değerlendiremedi. 30. dakikada Efe’nin kafa vuruşunu Erdoğan kurtardı. Derincespor 33. dakikada kullandığı serbest vuruş sonrası 3 oyuncu topu ıskaladı. Bu pozisyon Karşıyaka adına bir şanstı. Sıcağın etkisiyle elbette kaliteli bir futbol beklemek mümkün değildi, aynen de öyle oldu. Karşıyaka, ilk yarıda Onur’un frikiği hariç tehlikeli bir atak geliştiremedi. Karşıyaka ikinci yarıyla birlikte daha doğru ve cesur bir oyun oynadı. İlk yarının aksine daha iyi top çevirdi. Ve 50. dakikada Doğukan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Doğukan gole çevirdi ve Karşıyaka 1-0 öne geçti.











Son 90’a kenetlen Kaf Kaf

Gelen gol Karşıyaka’nın oyununu pozitif etkiledi; enerji, hırs, inanç getirdi. Hücumda genişliği sağladı. Risk alan ve öne çıkan Derince defansına atılan uzun toplarla Doğukan, Hakan ve Barış ile pozisyonlar buldu. Rakip alanda yaptığı baskı sonrası hücumda etkinliği arttı. İlk yarının aksine pozisyonlara giren ve oyunun hakimi olan bir Karşıyaka izledik. Galibiyetin getirdiği direnme gücü yükseldi. Üst düzeydeki motivasyon ve mücadeleden taviz vermeme anlayışı ile galibiyet için ne gerekiyorsa yaptı ve başardı. Mustafa Aşan, orta sahada müthiş performans gösterirken rakibin en etkili oyuncusu Yiğit Ali’ye de yakın oynayarak onu oyundan düşürdü ve oyunda hakimiyet sağlamasının en büyük nedenlerinden biri oldu. Maçın sonları yaklaştıkça elbette finale çıkma arzusunun getirdiği yoğun stres vardı. Maçın son bölümünde tecrübeli Soner Hoca, devreye girdi. Oyundaki anlık taktiksel ve doğru oyuncu değişiklikleriyle Karşıyaka’nın galibiyete ulaşmasında önemli bir etken oldu. Ve Karşıyaka, aldığı bu galibiyetle arzuladığı finale ulaştı. 2. Lig için artık son 90 dakikaya girdi. Rakibi Esenler Erokspor’u eleyen Turgutluspor oldu. Pazar günü finalde bir Ege derbisi izleyeceğiz.