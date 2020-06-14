Karantina rehaveti

Koronavirüs salgını sebebiyle 3 ay ertelenen liglerin açılış maçında Göztepe, evinde Trabzonspor’u konuk etti. 4 golün çıktığı açılış karşılaşmasında Göz Göz, lider bordo mavililere 3-1’lik skorla boyun eğdi. Uzun bir aranın ardından Gürsel Aksel’de mücadele etme şansı yakalayan sarı kırmızılılar, lige mağlubiyetle başladı.



Pandemi süresinde üç ay sonra Süper Lig’de heyecan dolu günler Göztepe-Trabzonspor maçı ile başladı. Uzun süre liglere ara verilmesine ve sıcağa rağmen mücadele üst düzeydeydi.



Trabzonspor oyuna hızlı başladı. İkinci dakikada Novak, beşinci dakikada Ekuban’la yarattığı iki pozisyonu kaleci Beto kurtardı. Trabzonspor’un sağdan Pereira, soldan Novak ile ligde kanatları en iyi kullanan ekiplerden birisi olduğunu yine gördük. 16. dakikada Pereira ve Guilherme’nin ortak yapımında Pereira’nın yaptığı şahane ortada Nwakaeme vurduğu kafa ile durumu 1-0 yaptı. Sarı kırmızılılar virüs tedirginliği ile olsa gerek maçın ilk yarısında varlık gösteremedi.



Göztepe orta alanda etkisiz kaldı. İstediği pas oyununu yapamadı. Trabzonspor’un orta sahası ise oyunu tuttu, Göztepe’ye karşı önde baskı kurdu. Göztepe’nin monoton futbolunu yok etti. İlk 30 dakikada bildiğimiz coşkulu, enerjik, rakibine pres yapan Göztepe’den eser yoktu. İlhan Palut, Napoleoni’yi oyundan çıkarıp Poko’yu oyuna aldı. Guilherme’nin ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla Trabzonspor 10 kişi kaldı. Göztepe biraz hareketlendi. Devrenin son dakikasında Serdar Gürler’in ıskası ile yüzde yüz bir gol kaçtı. Bu yarıda kaleci Uğurcan’ın yere yatmadığını söylemek hiç de abartı olmaz.



İkinci yarı ile birlikte Göztepe, ilk yarı etkisiz oynayan Serdar Gürler ve Berkan Emir’in pozitif futbolu ile ve yaptıkları bindirmelerle etkili oldu.



Trabzonspor daha kontrollü oynamaya başladı. Kendi alanına sıkıştı. Pas ve uzun toplarla Göztepe’nin baskısını kırmaya çalıştı. 50. dakikada Trabzon’un golcüsü Sörloth, topu 50 metre taşıdı. Poko ve Serdar Gürler sadece arkasından koştular ve Poko müdahaleyi ceza alanı içerisinde yaptı, penaltıya sebep oldu!.. Durum da 2-0 oldu. Trabzon’un direnci arttı. Hakem Zorbay Küçük’ün, VAR’ın müdahalesiyle verdiği penaltı sonrası Alpaslan durumu 2-1 yaptı. Göztepe maçı çevirmek adına rakip alana yerleşti. Ancak kazanmak adına çok daha hızlı ve çabuk hareket etmeliydi. Trabzonspor merkezini kapattı. Uzun stoperlerine güvendiği için Göztepe’nin kanatlardan ortalar yapmasına imkan verecek bir oyun anlayışı benimsedi. Her gelen ortayı kaleci Uğurcan ve Trabzonspor’un defans merkezinin en iyi oyuncusu Campi ve ona eşlik eden Da Costa rahatlıkla kesti ve oyunu istediği gibi yönlendirdi. Yapılan oyuncu değişiklikleri oyunu olumlu etkilemedi. Hem yaratıcılık problemi vardı hem de 10 kişi kalmış yüklenen bir Trabzonspor’u açmak konusunda çözüm bulunamadı. Sarı kırmızılılar, 84. dakikada savunmanın büyük hatası yüzünden Abdülkadir Ömür’ün attığı golle 3-1 yenik duruma düştü. Göztepe açısından gerçekleri söylemekte yarar var. Oyuncu açısından eldeki yapı yeterli değil. Organize ataklar geliştiremiyorlar. Hızlı ve dikine oynayamadıkları için pozisyon da bulamadılar. Göztepe’nin coşkusu yoktu. Elbette bütün olumsuzluklar üst üste gelince maçı kazanma şansları da yoktu. Bunun nedenini lige verilen uzun ara ve adaptasyon sıkıntısı olarak adlandıralım. Umarım toplanırlar.