Koronavirüs sonrası kulüplerimiz ve futbolcular (2)

Dünkü yazımda FIFA, UEFA ve federasyonlar açısından genel bir tespit yapmaya çalıştım. Kulüplerin mevcut durumu, futbolcuların haklarını korumak ve sonunda da koronavirüs belasından kurtulup bu güzel oyunun tekrar başlamasını beklemektir.

Çözüm önerilerim;

İyi yönetici, olaylar karşısında duygusallığa kapılmadan, çok boyutlu düşünerek, tüm tarafların görüşleri dinlenerek, ortak bir karar vermelidir.

Elbette alınan bu kararlarda bilgiye dayalı ve hızlı sonuçlandırmak çok önemlidir. Yöneticinin en temel görevi, çözüm üretmektir. İşte, İspanya’da gelinen noktada futbolcular, ücretlerinde yüzde yetmiş indirimi kabul ettiler.

- Kulüpleri bu dönemde iflas ettirmekten çok kurtarmak daha önemlidir. Çoğu ülkede olduğu gibi virüs krizi, ‘Mücbir sebep’ davası olarak kabul edilecektir. Karşı konulamaz ve öngörülemez koşullar nedeniyle, kulüplerin yükümlükleri yerine getiremeyeceği anlamına gelir. İlke olarak tüm kararlar, iç hukuk çözümlerine bakılarak verilmelidir.

- FIFA, kurallarını istisnai durumları göz önünde bulundurarak uygulamak zorundadır.

Bu gelişmeler üzerine 2 Nisan’da FIFA Başkanı Granny İnfantino, “Zor zamanlarda futbola yardım etmek görevimiz. Çalışmalara başladık” ifadesinde bulundu. Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tablo için çözüm konusunda gerekenlerin yapılmasının şart olduğu gerçeği herkes tarafından benimseniyor.

En önemlisi FIFA’nın 2 milyar 740 milyon dolarlık nakit rezervini kullanarak federasyonlara yardım edeceğini bildirdi.

Dün yazmıştım, ilk şart kulüplerin yaşatılmasıdır.

- Futbolda bir gerçek de UEFA 1. Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi Ayeliği yapan uluslararası Türk spor adamı Sayın Şenez Erzik’in ifadesiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır, “Oynanmamış ve tamamlanmamış ligler, tescil edilemez. Bunu UEFA da, FIFA da kabul etmez” ifadesi, maçların oynanması gerektiğinin şart olduğunu ve gündemdeki diğer birçok senaryonun hayalden öteye geçemeyeceği gerçeğini bizlere göstermektedir.

- Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın çağrılarına uyduktan sonra her şey yolunda giderse, liglerin yaz aylarında oynanması ve bitirilmesi sağlanabilir.

- Ardından da akla hemen 31 Mayıs’ta futbolcuların sözleşmelerinin sona erecek olması geliyor. İşte bu konular göz önüne alınarak FIFA ve UEFA da gelinen noktada önce akla, fikstürlere ve futbolculara yakın durarak, kulüpleri mali açıdan zora sokmayacak bir karar almalıdır.

- Kulüplerimiz, bu tablo karşısında çok zor bir süreci yönetmek zorundadır.

Bu da bilgiyi, sabrı, öngörüyü ve analiz yapma özelliğini öne çıkaracaktır. Bu konuların çözümü kulüplerin ve futbolcuların haklarının korunarak adalet içinde çözümüyle olacaktır.

Unutulmasın, ‘Kuş kanadı taşır, kanatlar da kuşu taşır.’

- Futbolun tüm kesimleri, bu güzel oyunun devamı adına, elini taşın altına koymak zorundadır.

Ancak kulüplerin yeni kararlar alması kaçınılmazdır. Burada en önemli faktör olarak, altyapılara ve gençlere önem vermenin şart olduğu net bir biçimde ortaya çıkmıştır.

- Öncelikli hedefimiz, ülkemizde bu felaketin önüne geçip mutlu günlerin gelmesi için üzerimize düşeni yapmak olmalıdır.

Umuyorum ki ülkemizde yaşanan tehlikeli günler geçer geçmez, AVM’ler gibi stadyumlar da dolar. Bunun için herkesin öncelikle birbirine saygılı, şeffaf olması ve sağlık kurallarına uyması gerekiyor. Dünya’nın nereye gittiğini bilmek gerekir.

Toplumun uzun dönemde mutlu olması, kısa dönemde mutlu olmasından çok daha önemlidir. Türkiye gücü ve inancıyla, bu koronavirüs belasının üstesinden gelecektir. Sağlıklı ve futbol dolu günlerin bir an evvel geri dönmesi dileğiyle. Kalın sağlıcakla...