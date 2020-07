Menemenspor Play Off’a havlu attı

TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-1’lik skorla boyun eğdi. Başkent’ten puansız dönen sarı lacivertliler, Play Off hattından uzaklaşsa da ligde kalmayı garantiledi.



Menemenspor, Play Off iddiasını devam ettirmek isteyen Keçiörengücü karşısında kontrollü bir oyunu tercih ederken 2 genç oyuncusu Furkan ve Cem’e de görev vermişti. Menemenspor’un aksine Keçiörengücü’nde ise bir an evvel baskılı bir oyun ile gol ve goller bulmayı amaçlayan hücuma dönük bir oyun anlayışı vardı.



Menemenspor’da kalede Selmani, defans merkezinde Domgjoni ve genç Furkan, bu alanı çok iyi kapattılar. Sağ bekte Yusuf başarılıydı. Orta alandaki Tayfun ve Murat, savunma hattına daha yakın oynadılar. Rakiplerine alan bırakmamayı amaçlayan bu oyun tarzında, 27. dakikada da Murat’ın getirdiği topu Samed Ali gole çevirdi. Menemenspor öne geçtikten sonra psikolojik olarak daha güçlendi. Savunmada daha iyi organize oldu.



Menemenspor’un bilhassa defans ve orta sahası büyük güç sarf etti ancak hücumda son derece etkisizdiler. Hiç top tutamadılar. Her top Menemenspor kalesine döndü. Birinci yarının 1-0 bitmesinin en büyük nedeni soğukkanlı, çevik ve refleksleri iyi kalecisi Selmani’nin yaptığı 3 net kurtarıştı.



Keçiörengücü ikinci yarıya etkili oyuncusu Cem Ekinci’yi oyuna alarak başladı ve Menemenspor alanına yerleşti. Sağdan Abdülkadir, soldan Hüsamettin ile alanı genişlettiler. Defans arkası koşularıyla hızlı oyuncuları Cem Ekinci, Mendy ve Bokila ile topu buluşturmaya başladılar. Dengeli oyunu ve becerili oyuncuları da devreye girince maçın mutlak hakimi oldular.



Menemenspor alanından çıkamadı. Hücumda etkisiz olması ve yaratıcı oyuncu probleminin çözülmemesi ile atak bile geliştiremedi. 79. dakikada Cem Ekinci durumu 1-1 yaptı. Keçiörengücü, 3 puanı kazanmak adına büyük bir baskı kurdu. En önemlisi, Menemen ceza alanına çok adamla hücum etti. Bu kadar düşük tempoda oynayan Menemenspor’un kalecisi Selmani 83-85 ve 90+3’te 3 net pozisyon kurtardı. 90+4’te soldan 40 metreden yapılan ortada defansın zamanlama ve yerleşim hatasını değerlendiren Cem Ekinci, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve Keçiörengücü 3 puana ulaştı. Menemenspor bu son saniyede yediği golle sahadan puansız ayrıldı. Tek kelimeyle yazık oldu.