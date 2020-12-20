Olmayınca olmuyor

Süper Lig’in 13. haftasında evinde Atakaş Hatayaspor’u ağırlayan Göztepe, rakibine penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Göz Göz bu sezon kalesinde 7 penaltı atışı gördü ve bu alanda zirvedeki yerini korudu



Göztepe maça baskılı bir oyun anlayışıyla başladı. Futbolun doğrularını yaptı. Rakip alana yerleşti.



Hatayspor ise defans merkezini kalabalık tutup Göztepe santrforu Cherif Ndiaye’ye Billong ile yakın markaj yaptı. Orta sahası ile defans arkasındaki mesafeyi kısa tutup Göztepe ataklarını önlemeye çalıştı. Göztepe ise ön alanda pres yaptı.



Atak ve tempolu futbol ile Hatay kalesinde pozisyonlar buldu. 14. dakikada Guilherme’nin şutunu kaleci Munir kurtardı. 24. dakikada Göztepe hakikaten şanssızdı. Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta Alpaslan’ın kafa şutu direkten döndü.



Dönen topu Ndiaye kafa ile tamamladı kaleci Munir yine başarılıydı.



30. dakikadan itibaren Hatay- spor topa daha çok sahip olmaya başladı. Bunda Aabid’in iyi oyununun etkisi büyüktü. İkili mü-cadelelerin çoğunu kazandı. Pozisyonlar buldu.



33. dakikada Diouf’un kafa şutu ağlara gitmedi, 43. dakikada da Riberio Hatayspor adına net pozisyonu değerlendiremedi.

Bu yarıda gol olmamasına rağmen tempolu ve her iki kalede de oynanan bir futbol vardı.

İkinci yarıyla birlikte Göztepe vites yükseltti.



Tempoyu artırdı. Oyunun hakimi oldu. 47. dakikada Halil getirdi, bomboş durumdaki Soner’e ‘Al da at’ dedi.

Soner de topu dışarı attı. Topa daha çok sahip olan ve etkili bir oyun anlayışıyla rakip kalede pozisyonlar arayan Göztepe’yken, 59. dakikada Yalçın’ın eline çarpan top sonrası hakem VAR’a gitti ve penaltıyı verdi. Diouf penaltıdan durumu 1-0 yaptı.

İlhan Palut gol sonrası Kubilay, Napoleoni ve Ideye’yi oyuna alıp hücumda çoğalıp maçı rakip sahaya yıkmayı planladı.

Hatayspor takım halinde disiplinli oynadı. Beraber hareket etti. Hızlı ataklar geliştirdi.

Boupendza hücumda etkiliydi. 77. dakikadaki frikiğini İrfan Can kurtardı. 86’da da topu dışarı attı. Göztepe’nin santrforları Ndi-aye ile Ideye rakip savunma arasında kayboldu.



Göztepe net fırsatlar yaratamadı.



90+3’te Ndiaye’nin bomboş pozisyonda kaçırdığı gol hariç neredeyse pozisyona giremeden ikinci yarıyı tamamladılar.

Ve Göztepe kaderine razı oldu. Evinde çok önemli 3 puanı kaybetti.