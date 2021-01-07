Rakiplerine çalışıyorlar!

Horoz, Denizli’de 1-0 yenildiği, en büyük rakiplerinden Kayserispor’a hayat öpücüğü verdi, kendisi tehlike bölgesinden çıkamadı. Yeşil siyahlılar, Ankaragücü’ne de kaybetmişti



Her iki takımın da mutlak üç puana ihtiyacı olduğu maçta oyunun ilk 15 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Kayserispor, Denizlispor’un golcü oyuncuları Rodallega ve Sagal’ı markaj altında tuttu. Ön alanda bu oyunculara baskı yaptı. Dakikalar ilerledikçe presin dozajını artırdı ve disiplinli oyundan taviz vermedi. Maç boyunca takım boyunu kısa tuttu. Savunmasıyla Denizlispor hücum oyuncularına boş alan bırakmadı. Orta alanda Avramovski liderliğinde pas oyununu daha iyi yaptı. Defans arkasına yaptıkları koşu ve verkaçlarla Denizli savunmasını zorladılar.

Denizlispor ise rakibinin presine karşı hücumda sürekli yer değiştirip Kayserispor savunmasında eşleşme problemi yaratmaya çalıştı. Ve 12. dakikada Recep’in orta şut karışımı pasında Rodallega golü attı, VAR iptal etti. İlerleyen dakikalarda Kayserispor bilhassa sağdan Lennon ile topu hızlı bir biçimde kanattan getirdiği pozisyonlarla tehlike yarattı. Denizlispor sol beki Bergdich karşısında çok etkisiz kaldı. Ve 21. dakikada yine Lennon getirdi; Henrique, Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası Kayserispor ön alanda baskısına devam etti. Denizlispor’da ise başta Recep, rakibinin etkili baskısına rağmen yaptığı doğru koşularla arkadaşlarına alan açtı ve takımının baskıdan çıkmasında büyük rol oynadı. Ancak Denizlispor, üretkenlik açısından yetersizdi. Ve birinci yarının son bölümünde oyuna daha fazla sahip olan takımdı. Denizlispor, ikinci yarıda Dossevi’yi oyuna alıp mutlak gol bulmayı isteyen taraftı. Topa sahip olup set hücumlarını kurguladılar. 50. dakikada ilk tehlikeyi yaratan ekip Kayserispor oldu. 50. dakikada Lennon’un şutunu kaleci Pantilimon kurtardı. Denizlispor, ilerleyen dakikalarda sağ bek Lopes’in yaptığı ataklarla pozisyonlar buldu. Kayserispor’un genç kalecisi Doğan, 54. ve 65. dakikalarda Sagal’ın gollük iki şutunu önledi. Denizlispor, kazandığı topları hücum oyuncularına bek ve stoperlerin arasına atarak etkili olmaya çalıştı. Ancak Kayserispor, tempoyu yükseltmesine fırsat vermedi. Denizlispor, uzun top oynamak zorunda kaldı. Bu yüzden ikinci topların tamamını rakiplerine kaptırdılar. Kayserispor, yine kontrataklarla Denizlispor’un üstüne geldi. 73. dakikada Lennon getirdi, Alibec bomboş pozisyonda vuramadı. 75. dakikadan sonra, Denizlispor golü bulmak adına fizik gücünü ve dinamizmini artırdı. Rakip kalede baskı kurdu. 84, 85, 89. dakikalarda Mesanovic’in üç kafa vuruşu da gol olmadı. 90+1’de kaleci Doğan, Rodallega’nın frikiğini de kurtardı. Son saniyedeki kornerde Denizlispor kalecisi Pantilimon da rakip kalede gol aradı. Olmayınca kaderine razı oldu. Ve maçı Kayserispor kazandı. Denizlispor, evinde mağlup olduğu, tehlike bölgesindeki rakipleri Ankaragücü ve Kayserispor’a hayat verdi; kendisini de tehlike bölgesinin içinde bıraktı.