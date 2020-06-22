Şanlı Göztepe hedefsiz olamaz

Geçtiğimiz hafta evinde lider Trabzonspor’a 3-1 yenilen Göztepe, son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’a da 2-1’lik skorla boyun eğdi. Son galibiyetini 96 gün önce iç sahada Çaykur Rizespor karşısında alan Göz Göz, 3 puana hasret kaldı.

Göztepe, Malatyaspor deplasmanında kontrollü oyun anlayışı, sakin, düşük tempoyu tercih etti ve ilk yarıda yüzde 62’ye 38 gibi bir oranda topun kendisinde kalmasını sağladı ancak pozisyon açısından üretken olmayan kısır bir maç izledik.

Göztepe defansı ve orta sahası rakibin hücum alanlarını kapatıp merkezi kalabalık tuttu. Garanti pas yapmayı ve tempoyu düşürmeyi amaçladı. Malatyaspor ise her iki kanadı iyi kullandı. Sağ kanattan 2 golün asistini yapan Gökhan Töre ve Chebake; sol kanattan ise Robin Yalçın ve Fofana ile etkili ataklar geliştirdiler. Göztepe’de kanatlar, kademe yapmakta zorlandı.

40. dakikada Gökhan Töre’nin ortasını Umut Bulut kafa ile gole çevirdi ve Malatyaspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarı Göztepe gol bulmak amacıyla hücuma daha fazla yöneldi, rakip alana yerleşti. İlk yarının aksine kontrollü oyun yerine baskılı ve bir an önce gol bulmayı amaçlayan doğru sistemde oynadı. Orta sahada ve hücumda daha istekliydi. Dakikalar ilerledikçe dengeli ve doğru oyun anlayışı ile maçın mutlak hakimi oldu. Tripic ve Napoleoni’nin oyuna girmesi, Göztepe’nin bu etkili oyununa pozitif katkı sağladı.

72.dakikada Malatyaspor kalecisi Farnolle, Kamil Wilczek’e kontrolsüz bir biçimde müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi ve Alpaslan durumu 1-1 yaptı ancak Göztepe’nin gol sevinci kısa sürdü. 2 dakika sonra oyun bilgisi ve maç boyunca yaptığı ortalarla takımın en etkili oyuncusu olan Gökhan Töre’nin, soldan getirdiği top, Göztepe defansının anlık dikkat kaybı ve kademe zaafı sonucu Göz Göz’ün kalesinde ikinci golü görmesine neden oldu. Göztepe’yi 2-1 mağlup duruma düşüren Malatyaspor, topu Göztepe’ye bıraktı, kendi alanında bekledi. Göztepe kalan sürede bir an evvel gol bulmak amacıyla Malatyaspor’a karşı uzun, şişirme toplarla gol aradı ancak başta Malatyaspor defansının merkezindeki Mina, enerjisi, agresif oyunuyla bütün topları kesti.

90+5. dakikada Tripic’in şutunu Malatyasporlu Hadebe, boş kaleden çıkarınca Göztepe kaderine razı oldu. Ortaya da böylesi üzücü bir sonuç çıktı. Göztepe’nin 37 puanının olması elbette bir avantaj. Üst üste kaybedilen maçlar serisine artık son verilmelidir. Bu amaçsız görüntüsü, böyle devam ederse sezonun kalan kısmında taraftarlarına üzüntü verecektir.