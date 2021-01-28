Paris gibi olacak!

‘Merkezde ne varsa kenar mahallerde de o olacak.”

Bu sözleri yıllardır çok sayıda belediye başkanından duyduk. Duymaya da devam ediyoruz.

Sözlerini yerine getirmek için çok çaba harcayan da oldu.

Merkezde olanların kenar mahallelerde de olmasının yolu kentsel dönüşüm...

İzmir’de 3 ay önce meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkım da, bu konunun sadece sosyal ve kültürel değil, aynı zamanda hayati bir mesele olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu konuda devrim yaptı...

Narlıdere’de 4 bölgede kentsel dönüşümü tamamlayan Batur, Konak Belediye Başkanr olur olmaz Gültepe’yi ele aldı.

Gültepe’de. 300 hektarlık 14 mahalle için hazırlanan planlar, hem Konak hem de Büyükşehir Belediyesi meclislerinde onaylandı. Daha sonra Beştepeler bölgesi ele alındı. Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahallelerini (toplam 14 mahalle) ve yaklaşık 200 hektarlık alanı kapsayan planlar yapıldı. 50 bin kişilik nüfusu, çağdaş ve modern bir yaşam alanına kavuşturacak bir çalışma başlatıldı. Gültepe’den sonra Beştepeler’in kentsel dönüşümüyle, bölgenin o düzensiz görünümünün ortadan kalkması, insanca yaşanacak bir çevre düzeni yapılması hedefleniyor.

Beştepeler planları da Gültepe planları gibi hem bölgeye hem de kente değer katacak.

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Başkan Batur, sosyal medya hesaplarındaki mesajında, “Gültepe planlarını boşuna yapmadık. Bu bölgemizin makûs talihini değiştirmek için yaptık. Pakistan’a değil, Paris’e benzemesi için yaptık. Şimdi de Beştepeler’in imar planlarını yapıyoruz” diyerek, yaşam koşulları açısından çıtayı nereye koyduklarını ortaya koydu.

2 yılda gelinen aşama açıkça gösterdi ki, o çıtayı aşmaya hiçbir engel yok.