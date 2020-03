Bali’yi keşfetmeye hazır mısınız?

Endonezya deyince akla ilk gelen yer Bali mi oluyor? Endonezya'yı oluşturan birçok adadan sadece biri iken insanların neden Bali’yi tercih ettiklerini hep merak etmişimdir .

Hepimizin tatilden beklentisi,stres atma yöntemi ve dinleme tercihi farklıdır. Bazımız kültür ve tarihi yerleri gezmek ister başkaları da saatlerce denizin keyfini çıkarmak ya da aktivite dolu dağ yürüyüşleri ve su sporlarını severler. Peki bunların hepsini karşılayabiliyor mu? Bunu anlamak için bir tek yol var, o zaman hazırsanız benimle bir Bali yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz?

Tatil planı yapmak zahmetli olsa da sonrasında yaşayabileceğim aksilikleri önlemek için araştırırım. Bütçeme uygun olarak gezilecek yerler, konaklama, ulaşım, lokantalar vs bir liste yaparım. Bali’yi gezmeden önce bunların bir kısmına göz atalım mı?

NASIL GİDİLİR

Türkiye'den Endonezya'nın Bali Adasına direkt uçuşla 13 saat sürmektedir. Aktarmalı yolculuğu ise 15 saatten fazla sürebilir. Melbourne'da yaşadığımdan direkt uçuş ile ben 6 saate vardım. Ngurah Rai havalimani, daha çok Denpasar olarak bilinen, Bali'nin güneyinde olan uluslararası bir havaalanı.

NE ZAMAN GİDİLİR

Yağışlı ve kuru sezon diye ikiye ayrılır mevsimleri. Tropik iklime sahip olduğundan nem oranı yüksek ve yıl boyu hava sıcaklığı da 26-27 derecede oldukça sabittir, farklı olan sadece yağmur yağmasıdır.

Kuru mevsim: Nisan – Ekim

Yağışlı mevsim: Kasım - Mart

PARA BİRİMİ

Endonezya Rupisi (IDR) kullanılıyor. 1 American doları yaklaşık 14000 IDR eşdeğerinde. Yanınızda göturebileceğiniz dövizler Dolar, Euro ve Pound gibi dövizler. Nakit paramın bir kısmını havaalanında bir kısmını da döviz ofisinden ve otelden bozdurdum. Kredi kartınızı da birçok mağaza ve restoranda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ULAŞIM

Toplu taşıma olmadığından daha başka alternatifleri değerlendirmek gerekiyor.

Taksi: Devletin resmi olarak tanıdığı mavi renkli ‘Bluebird’ taksileri tercih edebilirsiniz. Eğer sarı renkli taksi kullanacaksanız pazarlık yapmadan taksiye binmemenizi öneririm.

Scooter: Yerel halkın ve turistlerin en çok tercih ettiği taşıt şüphesiz motordur. Günlüğü $5 USD kiralamanız mümkün. Uzun mesafeler için pek uygun olmasa da kaldığınız bölgeyi gezmek için harika bir seçenek.

Özel Şoför/Rehber: Kısa süreli tatil için zamanınızı değerlendirebileceğiniz en iyi ulaşım şekli bence budur. Şoförlük yapan aynı zamanda rehberlik yapabiliyor. Günlük ücreti benzin ve rehberlik dahil 50 dolara ayarlayabilirsiniz. Daha aşağısına anlaşmak sizin pazarlık becerinize kalmış.

Ben Bali’nin Nusa Dua’da bulunan The Mulia otelinde kaldım. Buradaki oteller uluslararası 5 yıldızlıdır. Burası adanın en seçkin sahil alanları olduğu bilinmektedir. Gün boyu dışarıda gezdiğim için aslında pek böyle oteller tercihim değildir ama uygun fiyata bulduğumdan burayı kaçırmak istemedim. Otelin temizliği, sunulan servis, dünya mutfağında yemek seçenekleri, kendine özel denizi ve uzunca sahili olması ve gün içerisinde verilen aktiviteler ile otelden hiç ayrılmadan da gayet keyifli bir tatil yapabilirdim ama ben yerimde duramadım elbette.

Tapınaklar: Bali’nin her evi aynı zamanda bir tapınaktır. Nasıl olur derseniz, Hindu inanışlarına göre her evin girişinde bir tapınak olması gerekiyor böylece günlük dualarını bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Her mahallenin ve bölgenin ayrı bir tapınağı olduğu gibi tarlalarda bile çiftçilerin tapınağı vardır. Adım başı kutsal bir heykel, taş ve tapınağa rastlarsınız. Dolunay ve yeni ayda büyük törenler yapıldığında yerel halk bu özel tapınakları ziyaret eder ve kutlamalar yapılır.

PURA GEGER TAPINAĞI

Bir uçurum tepesinde Geger Plajı'na bakan bu tapınak otelime yakın olduğundan yürüyerek gidebildim.

GUNUNG KAWİ TAPINAĞI

Diğer bir günde şoför eşliğinde Gunung Kawi Tapınağı’na uğradım. Diğerlerine göre daha az turist olduğundan daha sakindi. 300 kadar basamaktan indikten sonra yemyeşil bir vadinin dibinde bir köprüyle karşılaştım. Altından geçen Pakerisan Nehri Gunung Kawi’yi ikiye bölmüştü. Türbelerin 5’i nehrin bir tarafında diğer 5’i de karşısında bulunuyordu. ‘Candi’ diye bilinen türbeler kayalıkların içlerine oyulmuş. Tapınağın yanında bulunan gömme mağaralarda zamanında Budist rahipler tarafından meditasyon için kullanılıyormuş. Bunları anca rehberim sayesinde öğrenebildim çünkü gezdiğin yerlerin tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi veya yazılı işaret bulamadım.

JİMBARAN

Gün batımını izlemek için muhakkak Jimbaran’a gitmelisin dediler. Nusa Dua’dan yola taksi ile çıktım ve 40 dakikalık bir sürede vardım. Yüzmeye, yemeğe ve benim gibi gün batımını izlemeye gelenler ile kalabalık bir ortamdı. Sahil boyunca lokantalardan çıkan nefis ızgara ve yemek kokuları seni adeta yemeğe davet ediyor. Denizin ılık sularında yürüyerek ilerlerken gök yüzü bir anda sarı, turuncu ve kırmızı renklerden oluşan bir muhteşem bir gün batımını sergiliyordu ve gök yüzü rengarenk boyanmış gibiydi. Bali seyahatinizde bir akşamınızı buraya ayırın derim.

KATOLAMPO ŞELALESİ

Pirinç tarlalarına giderken bir de Katolampo şelalesine uğrayabilirsiniz. Giriş ücreti 10,000 IDR (4TL)

TEGALLALANG PİRİNÇ TERASLARI

Bali denince turistlerin ilk akla gelen yerlerinden biri de pirinç tarlalarıdır. Pirinç tarlalarını ve terasları gezerken yeşiliğine ve nefes kesen manzarasına hayran kalacaksınız. Giriş ücreti 10,000 IDR [4TL] Ancak içeride çok sayıda bağış isteyenler ile karşılaşıcağınız için yanınızda bozuk para bulundurmanızı tavsiye ederim.

ABANG DAĞI

Volkan olan dağ adanın ruhani merkezi olarak bilinir. İsteğe göre trekking de yapılabilinir yalnız turistlerin yolunu kesen çok olduğundan rehberle gitmeni tavsiye ediyorlar. Dağın kenarlarında siyah kum gibi görünen volkanın en son patladığı yer erimiş kaya ile kaplı. Benim vaktim olmadı ama dağın kıyısındaki Batur Gölü ve Trunyan köyünü de ziyaret edebilirsiniz. Kafatası adası olarak da bilinen bu köyün ilginç bir hikayesi var. Bali geleneğe göre cenazeleri gömülür veya yakılır. Ancak bu köyde farklı inançları var ölülerini bambu bir kafese koyup gömmeden önce kocaman bir Taru Menyan ağacının altında çürümeye bırakırlar. Bu ağacın güçlü kokusu olduğundan çürüyen bedenlerinin kokusunu yok ettiği düşünülmektedir. Trunyan mezarlığına sadece bir tekne ile ulaşılabiliniyor.

SALINCAKLAR

Üç yıl öncesine kadar sadece bir tane salıncak bulunurken adanın şimdi neredeyse her yerinde salıncak ve kuş yuvalarını bulabilirsiniz. Bali hatırası olarak güzel fotoğraflar çekebilir, ve su sporlarını sevenler nehrinde rafting yapabilir. Giriş ücreti ve öğle yemeği dahil $35

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Bali’de alışveriş yapmanın altın kuralı pazarlık yapmak. İlkten zor gelse de pazarlık yapmaya alışıyorsun.

Bali’nin musluk suyu içmek için sağlıklı değildir. Bali Belly diye hastalığa yakalanırsanız bütün tatilinizi yatakta geçirebilirsiniz. Bunu önlemek için dikkate almanız gereken şeyler - Sadece şişe suyu için; dişlerinizi fırçalarken bile şişe suyu ile çalkalayın; İçeceklerinize buz katmayın; Sokak yemeklerinden mümkün olduğu kadar uzak durun.

Ubud: Doğanın içinde Bali’nin kültürel ve sanat merkezidir. Uygun konaklama bulunur ama doğada olduğu için sineği ve böceği çok olabilir. Seçeceğiniz oteli ona göre dikkatle inceleyin derim.

Gezilecek yerler- Orman maymunların bulunduğu bölge, Ubud sarayı, çok sayıda gezilecek tapınak var, şelaleler, volkan dağları ve Pirinç tarlaları. Günü birlik gezi olarak da yapılabilinir.

Uluwatu: Ada’nın güney batısında kalan Uluwatu’da hayat surf, beach club keyfi üzerine akıyor. Bütçeye uygun ve lüks otellerde bulunabilir.

Neler yapılır – Uluwatu tapınağı gezersiniz, sahilleri ve denizi ile ünlüdür. Beach Club’larında tüm bir gününüzü geçirebilirsiniz.

Beach Club- Palmila, Omnia, El Kabron, Ulu Cliffhouse, Sundays, The edge

Lüks Oteller- Radisson Blu, Anantara, Renaissance Uluwatu, The Ungasan

Jimbaran: Sahil boyunca meşhur balık lokantalarının bolca bulunduğu bir yer

Neler yapılır – Gün batımını izle, kumsalda bulunan lokantalarda yemek yiyebilirisiniz, balık marketini gezebilirsiniz

Beach Club - Ibiza (İspanyol beach club), Rock Bar, Sunset Beach Bar & Grill

BALİ İSİMLERİ – Bunu biliyor muydunuz?

Bali'deki insanlar soyadı pek kullanmazlar ve hepsinin adı aynı ya da benzer olması çok ilginç.

Sebebi ise çocuklarına doğdukları sıraya göre isim vermeleridir. İsimler hem erkek hem kızlar için aynıdır. Bu isimlerin dışında olanların da genelde takma isimdir.

Doğum sırasına göre isimler -

Wayan, Puta veya Geda Made, Kadak veya Nengah Nyoman veya Komang Ketut

5’inci çocuk olursa adı ne olur diye sorarsanız yine başa çekip 1’inci sıradan isim veriliyor.