Bir Zamanlar Toroslar'da: Salagassos sergisi açıldı

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi’nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlanan sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor.

Serginin açılış gecesine Sagalassos Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, KU Leuven Rektör Yardımcısı Bart Raeymakers, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ve Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada “Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında hazırladığımız Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos sergisi daha önce açtığımız Bizans, Lidya, Aphrodisias sergilerinden sonra, Anadolu uygarlıklarını İstanbul’da gözler önüne seren yeni bir halka” diyen Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen,serginin kurulumu ve korunması için de ayrıca özen gösterdiklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü “Serginin kapsamı ve eser seçimi kadar, eserlerin kurulumu ve korunması da bizim için çok önemliydi. Tırnak büyüklüğünde mikrolitlerden, bir buçuk – iki ton arasında yazıtlara kadar mermer, cam, kemik, pişmiş toprak gibi farklı materyallerden eserler uzman nakliye ekibi ile restoratör ve arkeologların gözetiminde özel malzemelerle ambalajlandı ve taşındı. Kurulumu için de ayrıca özel düzenekler üretildi ve kuruldu. Eserler ‘museum wax’ gibi eser dostu malzemelerle ve her eserin formuna uygun üretilen özel aparatlarla sabitlendi.”





Tülay Güngen’den sonra sözü alan Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, ise bu sergiyle sadece Sagalassos’un mimarisini ve tarihini göstermek istemediklerini o dönemde yaşayan insanların günlük hayatlarını da gözler önüne sermek istediklerini belirtti ve ekledi “İki sene önce gelen bir mektupla başladı bu sergi hikayesi. Yapı Kredi Kültür Sanat’tan gelen bu mektup sayesinde bugün burada Sagalassos’u konuşuyoruz. Türk insanı Burdur’u çok iyi tanımıyor. İnşallah bu sergiyle bunu bir nebze değiştireceğiz. Çünkü bence Burdur’un potansiyeli hem arkeoloji hem de doğası anlamında çok yüksek.”