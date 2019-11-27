Bazı alışkanlıkları değiştirmenin zor olacağını biliyorum ama yapacağınız küçük değişikliklerle kilo vermek veya daha sağlıklı beslenmek mümkün. Bunun için birtakım alışkanlıklarımızın yerine, yenilerini koymamız gerekiyor. İşte ben de bugün sizlere şeker ve tuz konusunda alışkanlıkları değiştirmenin kolay yollarından bahsetmek ve bir de tam mevsiminde en çok sevilen şekersiz tariflerimden birini paylaşmak istedim.

Tuzu azaltmak

Toplum olarak günlük tuz tüketimimiz oldukça fazla. Bu durum, başta hipertansiyon ve kardiyovasküler rahatsızlıklar olmak üzere, inme ve koroner kalp hastalığı gibi çeşitli hastalık riskini artırıyor. Besinlerle alınan tuzun 10 gramdan beş grama düşürülmesiyle bile inme riskiniz yüzde 23, kardiyovasküler hastalık riskiniz ise yüzde 17 oranında azalıyor.

SALTURK çalışması, Türkiye’nin tuz tüketiminin günde 14.8 ile 18.1 gr. arasında olduğunu söylüyor. Amerikan Kalp Birliği (AHA), yetişkinler için günlük tuz tüketiminin üç gramın altında olmasını öneriyor.

Tuzu azaltmanın beş yolu:

- Alışverişlerinizde süt ürünlerinin az tuzlu ya da tuzsuz olanlarını tercih edebilirsiniz.

- Yemeğe ekstra tuz eklemeyin.

- Sofradan tuzu uzaklaştırın.

- Lezzet vermesi adına tuz yerine, diğer baharatlardan yararlanın.

- Etiket okumayı alışkanlık edinin.

Şekeri azaltmak

Dünyada kişi başına yıllık şeker tüketiminin 22.6 kg. olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya yetişkinler için günlük şeker ihtiyacının ne kadar olması gerektiğini? Üzülerek söylemeliyim ki, şeker tüketimimiz de oldukça fazla. Bu noktada Amerikan Kalp Birliği’nin şeker alımına ilişkin önerilerini hatırlamakta fayda var.

Erkekler için günde dokuz çay kaşığı (36 gram veya 150 kalori) ilave şeker tüketilmesine izin verilirken, kadınlar için bu rakam daha düşük: Günde altı çay kaşığı (25 gram veya 100 kalori). Günde 25 gram şeker tükettiğinizde bu durum yılda beş kilo almanıza sebep olabiliyor.

Peki günde 25 gram şeker ne anlama geliyor?

- 1 küçük boy kremalı kahve,

- Günde iki fincan bol şekerli Türk kahvesi ve iki bardak çay,

- 10 bardak tek şekerli çay,

- 1 kutu soğuk çay,

- 1 kutu gazlı içecek....

Şekeri azaltmanın beş yolu:

- Şeker yerine, taze veya kuru meyve tüketebilirsiniz.

- Şekerli içecekler yerine, bitki çayları, ayran ve maden suyu gibi alternatifleri tüketebilirsiniz.

- Kahvenize şeker yerine, lezzet vermesi için süt katabilirsiniz.

- Çayınıza şeker atmak yerine, aroma vermesi için tarçın, limon ve portakal kabuğu gibi lezzetler ekleyebilirsiniz.

- Tatlı olarak şeker yerine, pekmez veya balı kullanmayı deneyebilir, kek ve kurabiyelerinizde kuru meyveleri kullanabilirsiniz.

Unsuz şekersiz brownie

Malzemeler:

- 2 yumurta

- 6-7 hurma

- 1-2 yemek kaşığı süt

- 1 tepeleme yemek kaşığı kakao

- 1 çay kaşığı keçi boynuzu unu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- Çok az tuz

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 4-5 adet ceviz

Yapılışı: Hurmalar sıcak suda bekletilir. Çekirdeği çıkarılmış kabuğu soyulmuş hurmalar, köpük haline getirilen yumurtalarla karıştırılır. Diğer malzemeler eklendikten sonra, önceden ısıtılmış 170 derecede fırında pişirilir.

Afiyet ve sevgiyle...