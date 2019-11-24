BEŞ ADIMDA DAHA İYİ BİR KALP SAĞLIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ölüm nedenleri arasında ilk sırayı yüzde 38.4 oranla, dolaşım sistemi hastalıkları alıyor. Bu rakamlarla moralinizi bozmak istemem ama kalp ve damar sağlığınıza iyi bakmanız gerektiğini de hatırlamanız önemli. Amerikan Kalp Derneği, bu konuda kalp hastalıklarını ve inmeyi önleyici adımlardan bahsediyor. Daha iyi bir yaşama ve kalp sağlığına sahip olmak için işte yapılması gerekenler...

1- Riskinizin farkında olun: Yaşam boyu kardiyovasküler hastalık riskinizi etkileyebilecek faktörler arasında, kolesterol ve kan basıncı seviyeniz, diyabet hastası olup olmadığınız, sigara içmeniz, aşırı kilolu veya obez oluşunuz, aile öykünüz ve hareketsiz yaşamınız gibi çeşitli faktörler yer alır. Türk Kardiyoloji Derneği, kadınlar ve erkekler için önümüzdeki 10 yıl içinde kardiyovasküler olay geçirme riskinizi hesaplamaya yardımcı olmak adına, bir platform oluşturmuş. Eğer yaşınız 40-75 ise ve herhangi bir kalp krizi yaşamadıysanız, riskinizi hesaplamakta fayda var.

2- Yeterli ve dengeli beslenin: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, hastalık riskini azaltmak için; aktif bir yaşam sürmek, yeterli, güvenli, besleyici ve çeşitli besinler sağlayarak, enerji ihtiyacınızı karşılamak gerekiyor. Bu noktada beslenme düzeninizde sebze-meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlar, bitkisel ve hayvansal protein kaynakları yer almalı. Ayrıca şekerli içecekleri, rafine karbonhidratları, ilave şekerleri, işlenmiş etleri, sodyumu ve doymuş yağları sınırlandırmanız ve trans yağdan kaçınmanız, genel sağlık durumunuz için önemli. Bunun yanı sıra, beden kitle indeksiniz 25 kg./m2 üzerindeyse, başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere, çeşitli hastalıklar açısından risk altındasınız demektir. Bu noktada bir beslenme uzmanı yardımıyla kilo vermeniz, sağlığınız için atabileceğiniz en önemli adımlardan...

3- Durmak yok, aktif olun: Eğer aktif bir yaşama sahip değilseniz, yürüyüş sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Ayrıca yetişkinler için, her hafta en az 150 dakika orta şiddette yürüyüş, bisiklet, koşu ve yüzme gibi aerobik aktivite veya 75 dakika kuvvetli aktivite öneriliyor. Televizyon ve bilgisayar başında daha az vakit harcayarak, sıklıkla kalkıp hareket ederken, fiziksel aktivitenizi artırmak da mümkün. Ayrıca yapmaktan keyif aldığınız çeşitli spor dallarını yaşamınıza dahil etmeniz, egzersiz motivasyonunuzu artıracaktır.

4- Tütün ürünleri kullanmayın: Başta kendinizin ve çevrenizin sağlığı için, sigara ve tütün içeren ürünlerin kullanımını bırakın. Unutmayın ki sigara içmek, kanser, yüksek kolesterol, koroner arter hastalıkları, solunum bozuklukları ve osteoporoz riskinin artması gibi birçok sağlık sorununa ve hücrelerde hasara neden olur.

5- Kontrolden geçin: Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi herhangi bir sağlık sorununa sahipseniz, düzenli hekim kontrolü çok önemli. İlaçlarınızı hekiminizin uygun gördüğü koşullarda kullanmalı, bunların yanında beslenme, uyku, fiziksel aktivite düzeyinize dikkat ederek daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı hedeflemelisiniz.