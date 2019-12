İyi Yaşam Günlüğü 2020’den: ‘Deniz varsa, hayat var’

Yeni yıl geliyor, sokaklar ışıl ışıl... Bu dönemde eminim ki herkes farklı şeyleri düşünüyor. Yeni yıl kimi için başarı, kimi için sağlık, kimi için de huzur demek... Benim içinse yeni yıl, yaklaşık 15 senedir farklı bir heyecanla geliyor: İyi Yaşam Günlüğü...



İyi Yaşam Günlüğü, 2006 yılında bir diyetisyen tarafından yazılan ilk tematik ajanda olarak çıktı. O günden bu güne her yıl sevilerek takip edilmesi, beni de çok mutlu ediyor. Günlük, aslında yıl boyunca size her gün rehberlik ederek, merak ettiğiniz bir besinin kalorisini veya bazı aktivitelerle ne kadar kalori harcadığınızı hesaplama fırsatı verirken, 13 farklı konuda daha fazla bilgi sahibi olarak, sizin kendi amacınıza ulaşmanıza yardımcı olmayı hedefliyor ve her güne özel mesajlarla hap bilgiler sunuyor.



Bu yıl ise; İyi Yaşam Günlüğü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir içerikle hazırlandı ve satıştan elde edilecek gelir, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA için katkı sağlayacak.









Herkes için...



Son yıllarda birey beslenmesinin yanı sıra, odağıma gezegeni beslemeyi, sıfır atığı, gıdaya saygıyı aldığımı biliyorsunuz. Çünkü bireylerin sağlıklı beslenmek için iyi ve temiz gıdaya ulaşımı gittikçe zorlaşıyor. Bir kere daha söylüyorum ki, toprak hasta, deniz hasta, hava hasta, yani gezegen hasta! Bu sebeple bu yıl, İyi Yaşam Günlüğü 2020’yi farkındalık temasıyla yazdım ve bütün bu konulara da yer verdim. Eserde, birey ve toplum sağlığı kadar gezegenin sağlığı için de pek çok bilgiyle karşılaşacaksınız. Dünyanın bizlere sunduğu sınırlı kaynakların tükenebileceğini ve tüketim hızımızın ne denli fazla olduğunu ve gidebileceğimiz başka bir gezegen olmadığını, günlüğün sayfalarında hatırlayacaksınız.









Nasıl kullanılır?



Günlük, öncelikle metabolik hızınızı hesaplamayı ve günlük almanız gereken kaloriyi size anlatıyor, ideal kilonuzu hesaplamanıza yardımcı oluyor. Dilerseniz bu hesaplamaları Dilara Koçak’ın ücretsiz mobil uygulamasıyla da yapabilirsiniz. Daha sonra da bu kaloriyi hangi besinlerden ne ölçüde yiyerek almanız gerektiği size anlatılıyor. Bir kılavuz görevi gören bu yaşam günlüğüyle, egzersiz seviyenizi, sıvı tüketiminizle ne kadar kalori harcadığınızı ve günlük duygu durumunuzu da takip ediyorsunuz. Haftalık özetlerle değerlendirmenize yardımcı oluyor, böylece daha büyük tabloda doğru ve yanlışlarınızı göz önüne alabiliyorsunuz. Rehber sizi günlük, haftalık ve aylık olarak adım adım yönlendiriyor.











Bazı bölümler ve ana mesajları

Stres Sizi Ele Geçirmesin: İnsanı stres, denizi plastik hasta ediyor. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik denizlere ve okyanuslara karışıyor.



Atıksız Mutfakla Tanışın: Bir elmayı çöpe attığında, ortalama 85 litre suyu israf ediyorsun.

Etsiz Pazartesi: 250 gram hamburger eti için 10 küveti dolduracak kadar su harcandığını biliyor musun?



Gıda Okur Yazarlığı: Ülkemizde her yıl 1.7 milyar ekmek ve 18 milyon ton sebze-meyve israf ediliyor.



Vücudunun Dengesini Dinle: Doğanın dengesi bozuldu. Karadeniz’de 161 balık ürününün 59’unun nesli tükendi.



Gelecek Gelenekte: Bir yıl boyunca tamamen yerel yiyecek yemek, haftada bir gün vejetaryen beslenmekle aynı düşük çevresel etkiye sahip.