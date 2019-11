İyiliğe giden en kısa yol nereden geçiyor?

Anneannem “Allah iyilerle karşılaştırsın yavrum” derdi. Duaları kabul oluyor sanırım, bu yıl içinde iyilik olan pek çok projeye destek vermeye çalışırken fark ettim ki, yolumun kesiştiği bazı özel isimlerle karşılaşmam hiç tesadüf değil. Sevgili Serhan Süzer, Mert Fırat, Ali Ercan Özgür, Itır Erhart, Ayşegül Selışık, Burcu Kayimtu ve Faik Uyanık, sizleri tanımak ve birlikte çalışmak iyiliğe giden yolda cesaretle ilham veriyor.



Bugün son birkaç ayda katıldığım üç organizasyonla iyiliğe giden farklı yolları anlatmak istiyorum size...



Hadi yeter ki isteyin, hiç zor değil!



Sosyal Fayda Zirvesi



Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA\FORGOOD tarafından altıncı kez Türkiye’de düzenlendi.









Uzun zamandır ‘sürdürülebilir kalkınma’ amaçları için beslenme uzmanı olarak çalışıyor ve tüm bu organizasyonlara katılmaya, bilgilerimi paylaşmaya özen gösteriyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Türkiye ekibiyle iki numaralı hedef olan açlığa son vermek için yaptığımız çalışmaları da sıklıkla paylaşıyorum. Umarım sizler için de ilham verici oluyordur.



25 Ekim’de gerçekleşen bu zirvenin ortak amacı, aslında farkındalık ve harekete geçme odaklıydı. Çünkü iklimimiz hızla değişiyor, topraklarımızdan aldığımız verim düşüyor, her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor, eşitsizlikler ve buna bağlı krizler göçler artarken, bireylerin ve dolayısıyla toplumların daha dayanıklı olması, mevcut sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor. Sosyal Fayda Zirvesi de az önce saydığım ve mevcut diğer birçok sorunla nasıl baş edebileceğimizi ve üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizin çözümlerini aramaya odaklandı. Ayrıca 2030 yılında içinde yaşamak istediğimiz dünyayı keşfetmemizi hedefledi. Her zaman dediğim gibi, büyük küçük demeden herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz harekete geçmezsek, gezegenimiz yaşanmaz bir hal alacak.



Festtogether, ‘Eğlen İz Bırakma’



Eylül ayında bu amaçla çok etkileyici bir organizasyon daha gerçekleşmişti. Eğlencenin, müziğin ev sahipliği yaptığı ve benim de konuşmacısı olduğum Festtohether, müziğin birleştirici gücünü kullanarak ekolojik bilinci artırmayı hedefledi. Festivalin amaçları arasında; sıfır atık seviyesini yakalamak, geri dönüşümü ön plana çıkarmak, küresel ısınmaya neden olan karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekip farkındalık yaratmak yer aldı ve birden çok atölyeyle bu amaçlar desteklendi.



Dünyadaki tüm büyük festivallerden her yıl toplam 20 bin ton atık çıktığını biliyor muydunuz? Kişi başına düşen atık rakamı ise sadece 2.8 kg. Rakamlar size de korkutucu gelmiyor mu?









Adım Adım İyilik



Ben çocukların doğayı korumak için dönüşüm yaratabileceklerine gönülden inanıyorum. Çünkü bir çocuğun içindeki değişim yaratma potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. O yüzden bugün İstanbul Maratonu’nda WWF-Türkiye #PandaTakımı ile koşacağım. Sizlerin de desteğiyle Doğa Kahramanları yaratacağız. Doğa Öncüleri Programı; WWF-Türkiye’nin orta okul ve liselerde kurduğu çevre kulüpleriyle öğrencilerin önce kendi çevrelerini sonra da toplumu değiştirebilecekleri doğa projeleri hazırlamalarına rehberlik eden bir program. Birlikte hem çocuklara projeleriyle doğayı koruma ve değişim yaratma imkanı verelim, hem de dünyamızın geleceğini birlikte kurtaralım!



İyiliğe giden yol; ‘Dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı kısacası geleceğimizi bununla beraber, geleneğimizi, çocuklarımızı, toprağımızı, suyumuzu, denizimizi ve gezegenimizi korumak için daha neler yapabiliriz?’ sorularına cevap bulmak ve sorumluluk hissetmekten geçiyor. Çünkü sorumluluk hissedildiği noktada değişim başlıyor. Değişime ilk kendinizden hatta evinizden başlayabilirsiniz. Mesela bir alışkanlığınızı değiştirerek, daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak, evlerinizde atığı azaltarak ya da değerlendirerek gibi aklınıza gelebilecek her alanda değişimi başarabilir iyiliğe giden yolda bir adım atabilirsiniz.









Siz yeter ki isteyin, iyiliğe giden yol çok...