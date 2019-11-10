SOMON ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Ülkemizde balık tüketiminin 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11’in üzerinde artış gösterdiğini biliyor musunuz? Bunu duymak beni mutlu etti çünkü balık sağlıklı beslenmenin benim için vazgeçilmez parçalarından biri... Hem protein hem de omega 3 içeriğiyle, sağlıklı beslenmede öne çıkıyor.

İçerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde, kanın pıhtılaşmasını kontrol etme, beyin hücrelerinin yapımına yardımcı olma ve yaşa bağlı unutkanlığa karşı koruyucu etki gösterme gibi birçok faydası var. Bunun yanı sıra depresyonu önleyebileceği ve duygu durumunun yükselmesine katkı sağlayabileceği üzerine de çalışmalar var. Yani aslında balık tüketiminin artması, sağlıklı ve lezzetli beslenmeye doğru bir eğilim olduğunun da göstergesi olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Türkiye’de deniz ürünleri ve somon pazarını incelemek üzere, ‘Türkiye’de Somon Tüketim Araştırması’ yaptı. Çalışma sonuçları beni etkiledi, sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Daha fazla deniz ürünü

Araştırmaya göre tüketiciler sofralarına daha fazla deniz ürünü eklemek istiyor. Katılımcılardan yüzde 78’i bugün olduğundan daha fazla somon yemek istediğini söylerken, diğer deniz ürünlerini değil; tavuk tüketimini azaltarak bunu gerçekleştirmek istediklerine dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre, deniz ürünü tüketicilerinin yüzde 95’i, somon yiyor. Bu kişilerden yüzde 67’si ayda bir ya da daha fazla, yüzde 28’iyse her hafta tükettiklerini belirtiyor. Evli çiftler, çocuklu aileler ve kadınlar daha fazla tüketiyor. Yüzde 75 tadının güzel olması, yüzde 73’le sağlığa faydaları nedeniyle tercih ediliyor.

Nereden geldiği önemli

İncelemeye göre, bireylerin düşünceleri de benimkine benzer... Tüketicilerin satın aldıkları ürünün kökenine dikkat ediyorlar.

Katılımcıların yüzde 41’i ürünün kaliteli olmasına, yine yüzde 41’i güvenilir bir ülkeden gelmesine önem veriyor. Menşe ülke tercihlerindeyse ilk sırada yüzde 85’le Norveç yer alıyor.

Nasıl alırdınız?

Çalışma, bireylerin somonu nasıl tükettiklerini de sorgulamış ve sonuçlar sırasıyla şu şekilde: balıksırtı fileto, tüm balık ve pirzola. İnceleme, balık tüketiminin daha çok planlı olduğuna dair de ipuçları veriyor. Çünkü tüketiciler deniz ürünü yemeye günler öncesinden karar veriyor. Dört katılımcıdan yalnızca biri, deniz ürünü almaya aynı gün ya da markette karar verdiğini söylerken, diğer katılımcılar birkaç gün önce veya haftalık menü planlarına göre deniz ürünü satın aldıklarını belirtiyor. Katılımcılar hafta içi en çok tükettikleri ikinci, hafta sonu ise en çok tükettikleri balığın somon olduğunu söylüyor. Restorandaki balık seçimlerinde de ilk sırayı alıyor.

Araştırmayla ilgili olarak, Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Sevgili Anette Grøttland Zimowski, şunları söylüyor: “Türk tüketicilerin somonun tadı ve sağlıklı oluşunun yanı sıra kalitesi ve kökenini de dikkate alması sevindirici bir gelişme ve bilinçli bir seçim.

Norveç; sürdürülebilir çevresel balıkçılıkta dünyanın bir numarası ve orada yetiştirilen somon, yüzde 85 gibi bir oranla, büyük şehirlerde yaşayan Türk tüketicilerin tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Üstelik bu oran, her geçen yıl büyük şehirlerin dışında da artış gösteriyor. Bu büyüme, somon tüketiminin önümüzdeki yıllarda yalnızca büyük şehirlerde değil; ülke genelinde de yaygınlaşacağına dair bizlere

önemli ipuçları veriyor.”

Ben de Norveç’in sürdürülebilir balıkçılıktaki başarılarının ülkemize örnek olmasını diliyorum.

Bugün 10 Kasım 2019, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81’inci yılında, sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz.