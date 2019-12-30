Yeni yıl size ve bütün sevdiklerinize önce sağlık, sonra da huzur, bereket, şans ve mutluluk getirsin. Hep önce gülümsediğiniz bir yıl olsun. Biliyorum ki yılbaşı için özel sofralar hazırlayıp evde sevdikleriyle kutlamak isteyenler kadar dışarıda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenmek isteyenlerin sayısı da hiç az değil. İster evde kutlayın, ister dışarıda, yılbaşı sofralarınıza lezzet katacak tarifler ve tercihini dışarıda kutlamak isteyenler için önerilerle geldim.Yeni yıl size ve bütün sevdiklerinize önce sağlık, sonra da huzur, bereket, şans ve mutluluk getirsin. Hep önce gülümsediğiniz bir yıl olsun. Biliyorum ki yılbaşı için özel sofralar hazırlayıp evde sevdikleriyle kutlamak isteyenler kadar dışarıda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenmek isteyenlerin sayısı da hiç az değil. İster evde kutlayın, ister dışarıda, yılbaşı sofralarınıza lezzet katacak tarifler ve tercihini dışarıda kutlamak isteyenler için önerilerle geldim.

Dışarıda geçirecekler

Yılbaşını dışarıda geçirmekten keyif alanlardansanız, yemeğe ilk olarak salata veya çorbayla hafif bir başlangıç yapabilirsiniz. Masadaki mezeleri doymak için değil de tadına bakmak için tüketmeye çalışmanız yemekten keyif almanızı sağlarken, normalden fazla tüketmenizi önlemenin bir diğer yolu olacaktır. Her lokmadan sonra çatalı masaya bırakmanız, yemeği hızlı yemenizi önlemenin yanında yemekten aldığınız hazzı artıracaktır. Gelelim tatlılara… Tatlı seçimlerinizi ise sütlü tatlı, dondurma, sorbe veya meyve tabağı gibi daha hafif ve masum tercihlerden yana kullanabilirsiniz. Son olarak, içecek tercihinizi ise gazlı içecekler yerine daha çok soda veya maden suyundan yana kullanabilirsiniz. Eğer alkol tüketiminiz olacak ise iki kadehte sınırlandırmanız, öncesinde ve sonrasında su içmeniz aşırı tüketiminin önüne geçecektir.

Evde geçirenler için‘

Börek de olsun, çörek de, pastasız olmaz, en az üç çeşit salata olsun; biri yoğurtlu, biri mayonezli’ derken yılbaşı sofranızın menüsü oldukça genişliyor. Genişlemesinin yanında kalori alımı noktasında ipin ucu kaçabiliyor. Bu noktada menüdekileri sağlıklı alternatiflerle değiştirmek sizin elinizde. Keklerinizde tam buğday unu ve hurma püresi gibi alternatifler kullanarak, böreklerinizi sebzeli yaparak veya salatalarınızın soslarını yoğurtlu tercih ederek sağlıklı alternatifler yaratmak mümkün. Bu yüzden sizlere birbirinden lezzetli, pratik ve sağlıklı tariflerle geldim.

Meze olarak:

Ispanaklı Humus

Malzemeler

- 3 avuç ıspanak

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 avuç lor peyniri

- 2 yemek kaşığı tahin

- Çeyrek limon suyu

- Kimyon - Tuz

Yapılışı: Ispanaklar, haşlanmış nohut, lor peyniri, tahin ve limon suyuyla beraber blenderdan geçirilir. Üzerine baharatlar eklenip karıştırılır. Afiyet ve sevgiyle…

Böreksiz olmaz:

Pırasalı börek

Malzemeler

- 3 dal pırasa

- 2 yumurta

- 1 çay bardağı kefir

- 2 çay bardağı mısır unu

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 çay bardağı beyaz peynir

- 2-3 yemek kaşığı kaşar

- 2-3 adet domates kurusu

- 1 küçük kapya biber

- 1-2 kaşık limon suyu

- Az tuz u Nane, karabiber, zerdeçal

Yapılışı: Pırasalar ince ince kıyılır. Diğer malzemelerle karıştırılarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökülür. 180 derece üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Afiyet ve sevgiyle…

Tatlı olarak:

Avokadolu puding

Malzemeler

- 1 avokado

- 1 çorba kaşığı kakao

- 4-5 adet hurma

- 1 çay bardağı kaynar su

- Hindistan cevizi

Yapılışı: Bir çay bardağı kaynar suda bekleyen hurmaların kabukları soyulur, avokadoyla birlikte blenderdan geçirilir. Daha sonra üzerine kakao eklenir ve karıştırılır. Hindistan ceviziyle süslenerek servis edilir. Afiyet ve sevgiyle…

Salata olarak:

Cevizli brokoli salatası

Malzemeler

- 1 ufak haşlanmış brokoli

- 7-8 adet tam ceviz

- 7-8 yemek kaşığı bulgur

- 2 çorba kaşığı tahin

- Yarım çay bardağı yaban mersini veya kuru üzüm

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım limon suyu

- Az tuz

Yapılışı: Brokoliler küçük parçalar halinde kesilir. Başka bir kapta tahinin içerisine limon suyu eklenerek açılır, tuz eklenir ve karıştırılır. Çok az zeytinyağı da eklenerek sos hazırlanır. Büyük bir kabın içerisine brokoliler ve haşlanmış bulgur karıştırılarak ceviz, yaban mersini ve salata sosu eklenerek servis edilir. Afiyet ve sevgiyle…