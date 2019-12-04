Yeterli ve dengeli bir diyetin parçası olan yoğurdun sağlığa faydalarını eminim hepiniz çok defa duymuşsunuzdur. İyi protein kaynaklarından biri olan yoğurt, potasyum, kalsiyum, fosfor ve B2 vitamininden de zengindir. 2019 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Süt ve Süt Ürünleri tüketim raporuna göre, ülkemizde 2010 yılında 64 bin ton yoğurt üretimi varken, 2019 ‘da bu sayı 101 bin tona yükselmiş. Ulusal Süt Konseyi’nin 2018 Süt raporuna göre ise, 2018 yılında kişi başı yoğurt tüketimimiz Yeterli ve dengeli bir diyetin parçası olan yoğurdun sağlığa faydalarını eminim hepiniz çok defa duymuşsunuzdur. İyi protein kaynaklarından biri olan yoğurt, potasyum, kalsiyum, fosfor ve B2 vitamininden de zengindir. 2019 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Süt ve Süt Ürünleri tüketim raporuna göre, ülkemizde 2010 yılında 64 bin ton yoğurt üretimi varken, 2019 ‘da bu sayı 101 bin tona yükselmiş. Ulusal Süt Konseyi’nin 2018 Süt raporuna göre ise, 2018 yılında kişi başı yoğurt tüketimimiz 30.6 kg. olarak belirtilmiş. Kahvaltıda, ara öğünlerde, akşam yemeğinin yanında hemen hemen her öğün kolaylıkla tüketilebiliyor. Hazır bu konuda yeni bir çalışma okumuşken, yoğurdun faydalarını bir kez daha konuşalım istedim.

Akciğer kanseri riskini düşürüyor

AMA Onkoloji’de yayımlanan bir araştırmaya göre, lif ve yoğurt bakımından yüksek bir diyet akciğer kanser riskini azaltıyor. Kardiyovasküler hastalık ve gastrointestinal kanserler için lifli ve yoğurtlu bir diyetin faydalarını daha önce de yazmıştım. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya’da 1.44 milyon yetişkinin dahil edildiği araştırmalardan elde edilen verilere göre, lif ve yoğurt içeriği zengin bir diyetin akciğer kanserine karşı da koruyabileceği öngörülüyor. Çalışmada katılımcılar, tükettikleri lif ve yoğurt miktarına göre beş gruba ayrılmış. Yoğurt ve lif tüketimi en yüksek olan grubun, yoğurt tüketmeyen ve en az miktarda lif tüketenlere kıyasla arasında yüzde 33 oranında azalmış akciğer kanseri riskine sahip olduğu bulunmuş. Sigara içmeyen bireyler üzerinde yapılan bu çalışma, prebiyotiklerin ve probiyotiklerin de potansiyel koruyucu rolü olduğunu gösteriyor.

Abdominal obezite azalmasında etkili

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases Dergisi’nde yayınlanan PREDIMED çalışmasında, yoğurt tüketimiyle abdominal obezite arasındaki ilişkiye bakılmış. Çalışmanın sonucunda tam yağlı yoğurt tüketimi ve bel çevresi arasında bir ilişki görülüp, yüksek miktarlarda tam yağlı yoğurt tüketiminin abdominal obeziteyi yüzde 43 oranında geri çevirebileceği bulunmuş. Özellikle yüksek kardiyovasküler risk altında olan yaşlı bireylerde, karın bölgesi yağlanma için yoğurt tüketiminin daha yararlı etkileri olduğu görülmüş. International Journal of Obesity Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada ise yoğurt tüketi-minin düşük beden kütle indeksi, düşük vücut ağırlığı, daha düşük bel çevresi ve vücut yağıyla ilişkili olduğu bulunmuş.

Kardiyovasküler sağlığı destekliyor

American Journal of Hypertension’da yayımlanan bir çalışmada yüksek yoğurt alımının, hipertansif bireylerde düşük kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğu görülmüş. Yüksek yoğurt tüketimiyle, kalp krizi geçirme riskinde yüzde 30’luk bir azalma bulunurken haftada iki porsiyondan fazla yoğurt tüketen katılımcılarda, takip süresi boyunca koroner kalp hastalığı veya felç riski yaklaşık yüzde 20 daha düşük bulunmuş. Görüldüğü üzere hem kalp sağlığı hem de diğer metabolik hastalıklara karşı koruyucu etkileriyle yoğurdu sofralarımızdan ve öğünlerimizden eksik etmememiz gereken besinlerden.