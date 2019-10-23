Malezya’da Türkiye’yi temsil edecek

‘Miss&Mr Model of Turkey’in birincisi Çağla Pekmezci, jüri tarafından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek, ‘Miss Tourism International 2019 World’ finalin de, ülkemizi temsil edecek. Pekmezci’ye İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Katar Havayolları ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü destek verecek. Pekmezci, final gecesinde geleneksel çini motiflerini taşıyan kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu kültürel bir kostüm giyecek.