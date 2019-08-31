Yelkencilerimiz denizlerde fırtına gibi esiyor

Bugün sizlerle mutluluk veren haberler paylaşacağım. İlk önce ülkemize dünya şampiyonluğu kazandıran KSK’lı (Karşıyaka Spor Kulübü) Derin Baytur’dan söz edeceğim. Genç sporcumuz 16-23 Ağustos tarihlerinde Kanada’da düzenlenen Laser 4.7 Yarışması’nın U16 kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Derin, bu önemli başarıyı 33 ülkeden 117 sporcuyu geride bırakarak elde etti. Kendisini, ailesini, kulübünü ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Yelkenciliğimizden iki güzel haberim daha var. 20-25 Ağustos tarihlerinde İtalya’da düzenlenen 16 ülkenin katıldığı Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü 6. oldu. Orada yarışmış olmak ve ülkemizi temsil etmek sportif açıdan önemli. Tebrikler gençler. Zamanla daha da üst sıralara yükseleceğinizden eminim. Gelelim diğer sevindirici habere. Japonya’da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası’nda Olimpik Milli sporcularımız Deniz Çınar-Ateş Çınar kardeşler 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotasını aldı. Bir başka deyişle olimpiyat vizesi artık cebimizde sayılır. 25 ülkeden 52 ekibin mücadele ettiği şampiyonada Çınar kardeşler (Fenerbahçe Doğuş Yelken) yarışları 13. sırada tamamlayarak ülkemize 470 sınıfında Olimpiyat kotasını getirdi. Tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Gelecek yazım 14 Eylül 2019 Cumartesi günü. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.

Lezzet

Orhaniye’deki Cennet Marine Yacht Club, bu akşam 19.00’da lezzet şölenine sahne olacak. Artık gelenekselleşen ‘Gourmet Voyage 4’ Marmaris’e yakın olan lezzet meraklıları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Elle Yacht Club, Kuzubükü Neighbours, Söğüt Octopus ve Selimiye Sardunya diğer katılımcı tesisler. ‘Gourmet Voyage’ ile ilgili bilgi edinmek isteyenler (555) 854 51 01’den Güneş Karaçetin’e ulaşabilir. Bu lezzet şöleni Karaçetin ve Meriç Köyatası’nın öncülüğünde başlamıştı. Bu akşam katılacak olan tüm deniz ve lezzet dostlarına şimdiden afiyet olsun.

Festival

Sezon bitmeden önce Bodrum’da mavi heyecanı doyasıya yaşamak isteyenler 6-8 Eylül 2019 tarihlerini bekliyor. Bunun nedeni denizlerdeki ustalarımızdan Turgay Noyan’ın öncüsü olduğu ‘Cup’ışalım mı ?’ veya diğer deyişle Türkiye’nin deniz festivali. Bu yıl Türkiye’nin ilk ve tek uzun mesafe SUP yarışı dahil olmak üzere birçok etkinliğe sahne olacak Cup’ışalım mı 2019’a Nıssan, D Marin Turgutreis, Beneteau başta olmak üzere Garmın, Tekno Marin, Allıum Villas Resort Yalıkavak gibi birçok kurum destek oluyor. Sözün özü takvimlerinizde 6-8 Eylül’ü boş bırakın, Naviga ailesinin ev sahipliği yapacağı “Cup’ışalım mı?” deniz severleri bekliyor.

Kitap

Yaz aylarının gözde turizm merkezlerinden Alaçatı, bu kez güzel bir kitapla gündemde. Çeşmeli usta yazar Mehmet Culum’un imzasını taşıyan eserde Sakız ve Alaçatı’da yaşamış bir Rum ve Türk aile arasındaki sır dolu olaylar akıcı dille anlatılıyor. “Alaçatılı”, sizleri tarihin sisler bulvarında yolculuğa çıkaracak. Tavsiye ediyorum. Yazara ulaşmak isteyenler (532) 721 75 44 no’lu telefonu arayabilir.