2019 iklim krizi | Doğanın intikamı acı oldu

En yıkıcı 15 felaket



İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid, 2019 yılında küresel ısınmanın tetiklediği büyük doğal afetlerin dünyada 4572’den fazla kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı. Bu yıl meydana gelen 15 yıkıcı doğal afetin 10 milyar doları aşan zarara sebep olduğuna dikkat çeken kuruluşun hazırladığı rapora göre, bu afetlerin 7’sinin 10 milyar dolardan fazla zarara yol açtı. Christian Aid raporunda, küresel ısınmanın körüklediği doğal afetlerin bu yıl bütün kıtaları vurduğuna dikkat çekildi. Dünya çapında meydana gelen ve milyonlarca insanı evlerinden eden doğal afetlerin 107 milyar sterlinin (835 milyar TL) üzerinde zarara yol açtığını açıkladı.



Hindistan’da 1900 kişi öldü



Raporda, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde meydana gelen orman yangınlarının 25 milyar dolarlık zarar ile maliyeti en yüksek afet olduğu belirtildi. Avrupa’daki fırtınaların faturasının ise 1.3 milyar sterlin olduğuna işaret edildi. Rapora göre, 2019’un en ölümcül doğal afeti 1900 kişinin hayatını kaybettiği haziran ve ekim ayları arasında yaşanan Hindistan’daki sel olayı oldu. Fani Kasırgası gibi aşırı hava olayları Hindistan’da 10 milyar dolarlık zarara yol açtı. Raporda, Hindistan’ın kuzey bölgelerindeki seller 3.4 milyon kişiyi yerinden etti.



Tabiat ana geri döndü



Avrupa’nın en büyük ikinci nehir deltası olan Tuna Deltası’nın geçmişte inşa edilen barajlar nedeniyle tahrip edilen Ukrayna’daki bölümü yapılan çalışmalar sonrası onarılmaya başlandı. Verimli sulak anlanlara ve zengin balık ekosistemine sahip olan bu bölge 1970’lerde yapılan barajlar ve köprüler nedeniyle büyük zarara uğramıştı. Avrupa destekli, bozulan ekosistemi geri getirmek amacıyla yapılan çalışmalar başarıyı oldu. Biyolog Maxim Yakovlev, “Barajlar kaldırıldıkça balık sürüleri ve su samurları geri döndü. Tabiat ananın çabuk iyileştiğini gördük” dedi.