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17.07.2019 - 13:23| AA

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

Çin'deki yüksek mahkeme, 1996 yılında annesini öldüren komşusu ve iki aile üyesini pusu kurup bıçaklayan Cang Koukou idam edildi.

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

Çin'de 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren kişi idam edildi.

Şaanşi eyaletine bağlı Hancong Orta Halk Mahkemesi, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren bir komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou'nun idam edildiğini duyuruldu.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin açıklamasına göre, Cang'ın annesi 1996'da Vang Cıncün (17) adlı komşusu tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından mahkemeye çıkan Vang'a 18 yaşından küçük olduğu için 7 yıl hapis ve yaklaşık 10 bin yüen (yaklaşık 8 bin 300 lirası) tazminat cezası verildi.

Mahkeme bir buçuk yıl sürdü

Açıklamada, Cang'ın psikolojisinin olayın yaşandığı günden beri bozulduğu ifade edildi.

Cang, geçen yıl Çin Bahar Bayramı arifesinde köyüne dönen Vang ailesine saldırmak için yüzüne taktığı maskeyle komşularının geçeceği bir yerde saklandı.

Komşusu Vang ve onun kardeşiyle babasını kesici aletlerle "canice" öldüren Cang, yaklaşık 1,5 yıl süren mahkeme sonucunda idam edildi.

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