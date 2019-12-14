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14.12.2019 - 17:54 | | DHA

ABD'de 14 yaşındaki çocuk şapkası için dayak yedi

ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için okul otobüsünde dayak yedi.

ABD'de 14 yaşındaki çocuk şapkası için dayak yedi

Florida'da bir anne, oğlunun okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için kafasından aşağı süt döküldüğünü, daha sonra okul otobüsünde dayak yediğini ileri sürdü. Anne "Şu anda hastanede 14 yaşındaki çocuğumun yanında oturuyorum çünkü 8 çocuk okul otobüsünde ona saldırdı" açıklamasıyla görüntüleri yayınladı.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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