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06.08.2019 - 13:03| AA

ABD'den 8 ülkelik kara liste

Washington yönetimi, 1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat edenlerden vize isteyecek.

ABD'den 8 ülkelik kara liste

ABD, vize muafiyeti uyguladığı 38 ülkenin vatandaşlarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD Vize Muafiyet Programı'ndan (VWP) yararlanan 38 ülkenin vatandaşlarının, yeni düzenlemeler çerçevesinde 1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş veya buralarda bulunmuş olmaları halinde ABD'ye girişlerde vize almaları gerekeceği belirtildi.

Açıklamada, "İran, Irak, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e 1 Mart 2011'de ya da sonrasında seyahat eden veya orada bulunan VWP (vatandaşlarına vize muafiyeti tanınan) ülkelerinin vatandaşları artık program kapsamında ABD'ye seyahat edemeyecek ya da kabul edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.

VWP çerçevesinde 38 ülkenin vatandaşlarına, ABD'ye 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

Söz konusu 38 ülke şöyle sıralanıyor:

"Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brunei, Şili, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve İngiltere."

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