Akar’ın çıkışı Atina’da geniş yankı buldu...

Akar, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak, Ege Denizi’nde silahlandırdığı 16 adayı gündeme getirmiş, Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adadan, 16’sının anlaşmalara aykırı silahlandırıldığını kaydetmişti.

Akar’ın “16 ada” çıkışı Yunan medyasında geniş yer aldı. Haberlerde, Ankara’nın, son dönemde düzenli olarak adalar ve Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda açıklamalar yaptığına dikkat çekildi. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, herhangi bir saldırıda yasal savunma hakları bulunduğuna vurgu yaptı. Yunan basınındaki haberlere göre, kaynaklar, “Türkiye’den gelen bu gibi tepkiler, Yunanistan’ı Ege Denizi’nin Yunan adalarını korumak için gerekli tüm koruyucu savunma önlemlerini almaya zorluyor ve meşrulaştırıyor” yorumunda bulundu. Değerlendirmelerine yer verilen Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis, adalar konusunun son 40 yıldır süregelen bir tartışma olduğunu belirterek, Akar’ın açıklamaları için “kışkırtıcılık” iddiasında bulundu.