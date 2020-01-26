MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Altı yıldır görünmeyen Kim'in halası nihayet halkın karşısına çıktı
ABONE OL
26.01.2020 - 15:47 | | AA

Altı yıldır görünmeyen Kim'in halası nihayet halkın karşısına çıktı

Kocası idam edildikten sonra ortalıktan kaybolan Kuzey Kore liderinin halası, bir tiyatro salonunda ilk kez göründü. Hala Kim'in akıbeti yıllardır merak ediliyordu.

Altı yıldır görünmeyen Kim'in halası nihayet halkın karşısına çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un halası, yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez halkın önüne çıktı.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim'in 73 yaşındaki halası Kim Kyong-hui, dün akşam Pyongyang'daki bir tiyatro salonunda Çin Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği izleyen Kuzey Koreli üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

Yeğeni tarafından infaz ettirildiği söylentileri bulunan hala Kim'in, Samjiyon Tiyatrosu'nda Kuzey Kore lideri Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun yanında otururken çekilmiş fotoğrafı da basına yansıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in tek kız kardeşi olduğu bilinen Kim Kyong-hui, bir dönem ülkede etkili isimlerden biriydi.

Altı yıldır görünmeyen Kimin halası nihayet halkın karşısına çıktı

Dört yıldızlı generallik ve politbüro üyeliği dahil çok sayıda önemli görev yürüten hala Kim'in, Kim Jong-un'un liderliğe hazırlanmasında da önemli rol üstlendiği ifade ediliyor.

Eşi Jang Song-thaek'in Aralık 2013'te vatan hainliği ve yolsuzluk suçlarından idam edilmesinin ardından hala Kim'in akıbeti konusunda soru işaretleri doğmuştu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Depremin simgesi 'Azize' ile kurtarıcısı itfaiye erinin duygusal buluşması

    Depremin simgesi 'Azize' ile kurtarıcısı itfaiye erinin duygusal buluşması

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber