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24.08.2019 - 02:40| İHA

Amazon yangınları için Brezilya'dan flaş karar

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında devam eden kritik yangın için askeri kuvvetleri devreye sokabileceğini açıkladı.

Amazon yangınları için Brezilya'dan flaş karar

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyanın ciğerleri olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanlarında devam eden kritik yangın için askeri kuvvetleri devreye sokabileceğini söyledi. 3 haftadır devam eden ve söndürülememiş olmasından dolayı dünya kamuoyunda tepkilere yol açan yangın hakkında açıklamada bulunan Bolsonaro, askeri kuvvetleri devreye sokma konusunun da henüz belli olmadığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyadaki oksijenin büyük bir kısmının sağlandığı ormanlarda devam eden yangın hakkında, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu durum uluslararası bir krizdir" ifadelerini kullanmış ve meselenin yarın yapılması planlanan G7 Zirvesi’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi olmasını önermişti.

Bolsonaro ise Macron’un açıklamasını ‘sömürgeci zihniyeti hatırlatıyor’ şeklinde eleştirerek bölge ülkelerinden kimsenin katılmadığı G7 zirvesinde konunun ele alınmasını doğru bulmadığını belirtmişti.

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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