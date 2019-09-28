28.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
Annesi gibi mayın tarlasında yürüdü
Prenses Diana 22 yıl önce İngiltere’yi temsilen ziyaret ettiği Afrika ülkesi Angola’da, mayın tehlikesini vurgulamak için mayın tarlasında yürümüştü.
Diana mayınları protesto yürüyüşünde zırh giyip başlık takmıştı. 1997’de Paris’te trafikte ölen Diana’nın küçük oğlu Prens Harry (35) de dün aynı yerde zırhı ve başlığıyla yürüdü. Annesi gibi mayınların tehlikesine dikkat çeken Prens Harry, mayınları yok etmek için kontrollü bir patlama başlattı.