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28.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Annesi gibi mayın tarlasında yürüdü

Prenses Diana 22 yıl önce İngiltere’yi temsilen ziyaret ettiği Afrika ülkesi Angola’da, mayın tehlikesini vurgulamak için mayın tarlasında yürümüştü.

Annesi gibi mayın tarlasında yürüdü

Diana mayınları protesto yürüyüşünde zırh giyip başlık takmıştı. 1997’de Paris’te trafikte ölen Diana’nın küçük oğlu Prens Harry (35) de dün aynı yerde zırhı ve başlığıyla yürüdü. Annesi gibi mayınların tehlikesine dikkat çeken Prens Harry, mayınları yok etmek için kontrollü bir patlama başlattı.

Annesi gibi mayın tarlasında yürüdü


Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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