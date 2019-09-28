Annesi gibi mayın tarlasında yürüdü

Diana mayınları protesto yürüyüşünde zırh giyip başlık takmıştı. 1997’de Paris’te trafikte ölen Diana’nın küçük oğlu Prens Harry (35) de dün aynı yerde zırhı ve başlığıyla yürüdü. Annesi gibi mayınların tehlikesine dikkat çeken Prens Harry, mayınları yok etmek için kontrollü bir patlama başlattı.







