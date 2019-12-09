Ayılar kliniğe girdi

Japonya'nın Niigata bölgesinde bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı.

Kyodo'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, Minamiuonuma kentindeki kliniğin deposunda, ikisi yavru üç ayının bulunduğuna dair ihbar aldıklarını ve kliniğe gittiklerini belirtti.

Yetkililer, önce sakinleştirici iğne yardımıyla 1,5 metre boyundaki yetişkin ayının, daha sonra da yavruların yakalandığını söyledi.

Siyah ayılar konusunda uzman Niigata Üniversitesinden Prof. Hideo Miguchi, ayıların kış uykusuna yatmak için sıcak bir yer aradıklarının sanıldığını belirtti.