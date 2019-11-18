BM: Libya'daki fabrika saldırısı savaş suçu teşkil edebilir

Salame, BM Güvenlik Konseyinde, Libya'da son 7 aydır süren ''tehlikeli gerginliğe'' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasına düzenlenen hava saldırısında yaralananların çoğunun göçmen olduğuna dikkati çeken Salame, "Kasten ya da değil, farketmez, bu saldırı savaş suçu teşkil edebilir." dedi.

Salame, Libya'daki krize dış müdahalenin mevcut durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekerek, "Yabancı özel askeri şirketlerden paralı asker ve savaşçı katılımı artıyor. Deneyimli bu savaşçıların müdahalesi ise doğal olarak şiddet olaylarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

''Dış destekli insansız hava aracı saldırıları arttı''

Libya'da hava gücü kullanımının da arttığına vurgu yapan Salame, General Halife Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun 800'ün üzerinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de yaklaşık 240 insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediğinin tahmin edildiğini aktardı.

Salame, insansız hava aracı altyapısı ve operasyonlarına ''dış güçlerce'' destek verildiğini dile getirdi.

''Silah ambargosu deliniyor''

Salame, Libya'ya yönelik BM'nin silah ambargosunun delindiğine de dikkati çekti.

Savaş uçakları ve tanklar için yedek parçadan, mermiye kadar farklı gruplara destek için ülkeye silah gönderildiğinin altını çizen Salame, silah ambargosuna uyma ve çok geç olmadan krize son verme çağrısı yaptı.

Salame, "Libya'da krize dış müdahale Libyalıların geleceğini elinden alıyor.'' diyerek, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da başlattığı saldırıdan bu yana 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ve 128 binden fazla kişinin yerinden edildiğine vurgu yaptı.

Bisküvi fabrikası bombalanmıştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bombalandığını duyurmuştu.

Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, en az 35 kişi de yaralanmıştı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.