MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaBM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı
05.10.2019 - 06:11 | | AA

BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'ta 100 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde tüm taraflara şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Irak'ta gerginliğin azaltılması için hükümete ve göstericilere şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yapan Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

 

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

Adana'da şüpheli olay! Sesi duyan silah patlaması sandı ama...

Adana'da şüpheli olay! Sesi duyan silah patlaması sandı ama...

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Sıradaki Haber