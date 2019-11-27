Brexit sonrası Sağlık Sistemi'nin ABD'ye satılabileceğini gösteren belgeler paylaştı

İngiltere'de ana muhalefetti İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, bir basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Boris Johnson'ın "Brexit sonrası İngiltere Sağlık Sistemi kesinlikle ABD'ye satılmayacak" sözünün yalan olduğunu söyledi.

İngiltere ile ABD arasında Brexit sonrası imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşmasında sağlık sisteminin de masadaki konulardan biri olacağına dair resmi belgeleri edindiklerini belirten Corbyn, "Sansürlenmemiş bu belgeler, Boris Johnson'ın inkârını lime lime ediyor" dedi.

Corbyn bu belgelerin İngiltere sağlık sisteminin satılabileceğini gösterdiğini söylerken "Johnson bunu saklamaya çalıştı ama bugün ifşa oldu" ifadelerini kullandı.

Washington ve Londra'da Temmuz 2017'den birkaç ay öncesine kadar yapılan altı ayrı görüşmeye dair 451 sayfalık belge ele geçirdiklerini söyleyen Corbyn, "Burada Brexit sonrası Trump ile anlaşmak için yürütülen gizli görüşmeler söz konusu" dedi.

İki tarafın ilaç patentlerini uzatma konusunda anlaştığını açıklayan İşçi Partisi lideri, "Daha uzun patent sürelerinin tek bir anlamı olabilir: Daha pahalı ilaçlar. Bunun sonucunda insanların hayatı riske girecek" diye konuştu.

Buna örnek olarak Crohn hastalığı ve eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Humira ilacını örnek veren Corbyn, "İngiltere sağlık sisteminde bir paketin maliyeti 1.409 sterlin. ABD'de ise aynı ilacın ücreti 8 bin 115 sterlin. ABD'de ilaçların ortalama 2,5 kat pahalı olmasının nedeni, oradaki patent sisteminin büyük ilaç şirketleri lehine bükülmüş olması" dedi.

İşçi Partisi daha önce ticaret görüşmelerine dair yoğun bir şekilde redakte edilmiş notları ele geçirmişti. Partinin bu sefer bu belgelerin sansürsüz halini gele geçirdiği anlaşılıyor.

Belgelerde ABD'nin, İngiltere'nin eşdeğer (jenerik) ilaçlara erişiminin düzenlenmesini gerekli gördüğünü aktaran Corbyn, "Dürüst olalım, ABD burada kendi ilaçlarını daha ucuza satmak için pazarlık yapmıyor" dedi.

İngiltere sağlık sistemi nedir?

National Health Service (NHS, Ulusal Sağlık Sistemi) Birleşik Krallık'ta yaşayan herkesin ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. 1948'de kurulan bu sistem ile ülkede tüm doktor ziyaretleri ve tedaviler ücretsiz olarak yapılıyor.

NHS'in kuruluşunu duyuran broşürde şu ifadeler yer alıyordu: "Herkes - yoksul veya zengin, yetişkin veya çocuk - bunu kullanabilir ve bunun bir parçası olabilir. Birkaç istisna dışında hizmet tamamen ücretsizdir. Bu bir 'hayır hizmeti' değildir. Siz bunun ücretini vergilerinizle karşılıyorsunuz ve bu sistem hastalandığınızda maddi bir kaygı duymamanızı sağlayacak."

Kaynak: BBC Türkçe