Brüksel’de Fransa’ya veryansın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, öncelikle müttefikler arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla Macron’un açıklamalarını alttan aldı. Zira Stoltenberg, NATO’nun demokratik bir örgüt olduğunu hatırlatarak İttifak içerisinde görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini, bununla birlikte müttefiklerin bu görüş ayrılıklarını her zaman aşabildiklerini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, İttifak’ın bu sayede 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun da altını çizdi.

İttifak’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerini tekrarlamadı ancak Fransa’nın NATO’nun çok önemli bir üyesi olduğunu hatırlatarak gözardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. NATO’nun bir çok önemli müttefiki de, Macron’un NATO’ya yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini ve İttifak’ın Avrupa kıtasını koruyabilecek yegane çok taraflı örgüt olduğunu ifade etti. Bu ülkelerin çoğu, Fransa’nın İttifak’a olan güveni sorgulama çabasının, aslında İttifak’ın Fransa’ya olan güvenini sorgulamasına neden olduğuna dikkat çekti.

Stoltenberg, transatlantik ilişkilerin yegane kurumunun NATO olduğunu, Avrupa ile Amerikalı müttefikleri bir araya getiren başka bir kurumun daha bulunmadığını da belirtti. Avrupalı müttefiklerin NATO içerisinde güçlü bir konuma sahip olmalarının önemine dikkat çeken Stoltenberg, AB’nin ABD’den ayrışma çabasına girmesinin hem NATO’yu hem de AB’yi Amerika’dan uzaklaştıracağını ve kimsenin yararına olmayacağını ifade etti.

‘Uzay’ da kapsamda!

Öte yandan bugüne kadar karadan havadan ve denizden gelen tehditlere yönelik olarak imkan ve yetenek geliştiren NATO, İttifak’ın uzaydaki imkan ve yeteneklerini de koruma altına almayı kararlaştırdı. Bu çerçevede Washington anlaşmasının 5. maddesi, İttifak üyesi ülkelerin uzaydaki imkan ve yetenekleri için de geçerli olacak. Uzayda bulunan 2000’e yakın uydunun yarıdan fazlası NATO üyesi ülkelere ait. Söz konusu anlaşmayla, üçüncü ülkelerden bu uydulara yapılacak herhangi bir saldırı, tüm İttifak’a yapılmış bir saldırı olarak sayılabilecek.

Bu arada, Londra’da düzenlenecek zirveye davet edilmeyen Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri, NATO Genel Sekreteri ile zirveye ev sahipliği yapacak olan İngiltere’ye tepki gösterdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, aslında NATO zirvesinin İttifak’ın 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla “aile içinde yapılan bir toplantı” olduğunu ifade ederek, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in toplantıya davet edilmememesi konusuna da açıklık getirdi.