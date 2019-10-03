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03.10.2019 - 12:30 | | AA

El Chapo'dan 1 milyon dolar 'rüşvet'

ABD'li savcılar, 21. yüzyılın en ünlü kartel liderinin Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine 1 milyon dolar verdiğini söylüyor.

El Chapo'dan 1 milyon dolar 'rüşvet'

 ABD'de savcılar, müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu  karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın, Honduras Devlet  Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşine 1 milyon dolar (5,7 milyon lira)  rüşvet verdiğini ileri sürdü.

New York'ta Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi 41 yaşındaki Juan Antonio 'Tony' Hernandez'in hükümet bağlantılarını uyuşturucu kaçakçılığı için  kullandığı suçlamasıyla yargılandığı dava başladı.

Savcı Jason Richman, duruşmada yaptığı açıklamada, Hernandez'in  ağabeyinden dolayı Honduras'ta dokunulmaz olduğunu ifade ederek Hernandez'in,  uyuşturucu karteli elebaşı Guzman'dan 1 milyon dolar rüşvet aldığını belirtti.

Devlet Başkanı Hernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  iddiaların tamamen yanlış ve saçma olduğunu ifade etti.

El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki  davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli  cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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