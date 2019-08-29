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HaberlerDünyaFas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
29.08.2019 - 12:25| DHA

Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Fas, Fas'ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu. Sel, bölgede bir stadı da yıktı geçti. O esnada kaçamayan bir grup taraftar tribünde mahsur kaldı. Stadı yıkan sel, 7 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise stattan kaçmayı başaranlar tarafından kaydedildi.

Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Olay Fas'ın güneyindeki Taroudant kentinde meydana geldi. Bölgeyi vuran sel, bir stadı da vurdu. Sel esnasında statta bir futbol müsabakasının final maçını oynanıyordu. Sel ile beraber oyuncular ve taraftarın büyük bölümü kaçabildi ancak bir tribündekiler mahsur kaldı. Sel onların da bulunduğu alanı yıkınca suya kapıldılar. Yetkililer olayda 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
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