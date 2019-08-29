Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Olay Fas'ın güneyindeki Taroudant kentinde meydana geldi. Bölgeyi vuran sel, bir stadı da vurdu. Sel esnasında statta bir futbol müsabakasının final maçını oynanıyordu. Sel ile beraber oyuncular ve taraftarın büyük bölümü kaçabildi ancak bir tribündekiler mahsur kaldı. Sel onların da bulunduğu alanı yıkınca suya kapıldılar. Yetkililer olayda 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.