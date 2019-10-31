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31.10.2019 - 06:15 | | AA

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissediliği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

4 yaşındaki Saliha hayatını kaybettiKayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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