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16.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Film başına 1.1 milyon $

Yeni bir araştırma ABD’de kadın oyuncuların erkeklere göre film başına 1.1 milyon dolar daha az kazandığını ortaya koydu.

Film başına 1.1 milyon $

 

Yine erkekler...

Tüm dünyada kadınların maruz kaldığı ücret eşitsizliği dünya sinemasının merkezi Hollywood’da da yaşanıyor. Huddersfield Üniversitesi’nden Sofia Izquierdo Sanchez, Wisconsin Üniversitesi’nden John Heywood ve Lancaster Üniversitesi’nde Maria Navarro Paniagua’nın yaptığı araştırmaya göre, 1980-2015 yılları arasındaki ücret eşitsizliğini inceledi. Söz konusu yıllarda vizyona giren 1343 filmde rol alan 246 kadın ve erkek oyuncu arasında yapılan araştırmada, erkek oyuncuların kadın oyunculardan film başına 1.1 milyon dolar daha fazla kazanç elde ettiği belirlendi.

Değişmeyen sorun.

Izquierdo Sanchez, “1980’de erkek ile kadın oyucunun aldığı ücret farkı 2015’te de değişmedi. Aradaki fark hiçbir iyileşme göstermemiş” dedi. Filmlerin gişelerinden, oyuncuların aldığı ödüllere, popülerliklerinden başarılara kadar birçok değişkeni göz önünde bulunarak inceleyen araştırmacılar, bu faktörler ortadan kaldırıldığında kadınların erkek oyunculara göre yüzde 56 daha düşük ücret aldığını belirledi. “Fark bu kadar olması sürpriz oldu” diyen araştırmacılar, eşitsizliğin en üst seviyedeki Hollywood aktrislerinde dahi değişmediğini ifade etti.

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